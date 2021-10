Kam lahko v zimskem času letite z Brnika?

Zimski vozni red bo veljal do 26. marca 2022. V tem času bo z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v Amsterdam do pet letov tedensko ponujal nizkocenovni prevoznik Transavia. V Beograd bodo vsak dan v tednu letela letala Air Serbia, lete v Bruselj pa bo sprva štirikrat tedensko ponujal Brussels Airlines in nato decembra prešel na šest letov. Povezavo z belgijsko prestolnico bo ponujal tudi nizkocenovni prevoznik Wizz Air, na letališče Charleroi bo letel dvakrat tedensko.

Največje število tedenskih letov z ljubljanskega letališča bo v zimski sezoni ponujala Lufthansa, ki bo v Frankfurt letela dvakrat dnevno in z nočitvami ponujala tudi zgodnje jutranje lete.

Aeroflot bo v Moskvo letel trikrat na teden. Enajst letov tedensko v Pariz bo ponujal Air France, z Air Montenegro bo mogoče dvakrat tedensko leteti v Podgorico, z LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, s Swiss Air Lines pa štirikrat tedensko v Zürich, so sporočili iz Fraporta Slovenija.

Septembra so na Brniku našteli 65.133 potnikov, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani. "Ob prometno močnih zadnjih mesecih bomo v oktobru presegli skupno lanskoletno število potnikov. Ob izboljševanju epidemioloških razmer in sproščanju omejitev pri prehajanju meja pričakujemo, da se bo močnejše povpraševanje po letih nadaljevalo do konca leta," so sredi oktobra sporočili iz družbe.

Fraport Slovenija si po epidemiji prizadeva za obnovitev in krepitev mreže poletov z ljubljanskega letališča, pri čemer je poudarek na letalskih povezavah z dolgoročnim potencialom, ki so zanimive za slovenske potnike in vhodni turizem, ter partnerstva, ki lahko poleg privlačnih neposrednih povezav ponudijo tudi dobra izhodišča za nadaljevanje letalskih potovanj na vse konce sveta, so še dodali.