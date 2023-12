Kam letos decembra vleče Slovence?

Kot pravijo v turistični agenciji Palma, se vračajo tradicionalne destinacije. "To so vsa evropska mesta, prestolnice. Še posebej so zanimive tiste, ki so malo bolj tople, kot so španske: Madrid, Valencia, Barcelona, nadaljujemo z Grčijo, Istanbulom," je povedal Matej Knaus, direktor Palme. Poleg tega pa njihov čarter tradicionalno poleti tudi na Madeiro, med najbolj obiskanimi pa so še Egipt, Jordanija in Dubaj.

Zelo priljubljena so mesta, ki za silvestrovanje na prostem ponujajo najboljše. "Nekatere destinacije ponujajo izjemne ognjemete, na primer Madeira. Pa Dubaj, to je le treba doživeti v živo," pravi Knaus.

Načrti pa so lahko tudi drugačni. "Vsi hodijo v tujino, Prago in Beograd, jaz pa bom ostal doma in tu užival s kolegi," je povedal mimoidoči. Drugi je dodal, da bodo v centru mesta. "Podpiramo lokalo, tako da lučke. Upamo, da bo sneg," je povedal.