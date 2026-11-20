Alpaka Land je slovenska družinska zgodba, ki obiskovalcem skozi vse leto ponuja pristna doživetja v družbi alpak. V prazničnem času pa posestvo dobi prav posebno podobo. Že četrto leto zapored namreč pripravljajo Zimsko pravljico, ki vsako leto privabi številne obiskovalce od blizu in daleč.

Vstopnice za letošnjo Zimsko pravljico so že na voljo TUKAJ.

Alpaka Land FOTO: Arhiv ponudnika

Sprehod med prazničnimi lučkami in druženje z alpakami

Predstavljajte si večerni sprehod po čarobno osvetljenem posestvu, kjer vas na vsakem koraku spremljajo pravljični prizori in prikupne živali. Prav takšno doživetje vas čaka v Alpaka Landu. Posebno mesto imajo seveda alpake, ki s svojo nežno in radovedno naravo vedno znova očarajo obiskovalce. Z njimi se lahko pobliže spoznate, jih pobožate in ujamete kakšen lep spomin tudi v objektiv. Družbo jim delajo še druge živali na posestvu, ki bodo poskrbele za dodatno veselje, predvsem pri najmlajših. Po sprehodu pa se prileže tudi nekaj sladkega. Posladkate se lahko s prazničnimi prigrizki in pogrejete s toplim napitkom. En prigrizek in en napitek sta že vključena v ceno vstopnice!

Praznično doživetje za vso družino

Zimska pravljica ni le ogled praznično okrašenega posestva, temveč priložnost, da si vzamete čas drug za drugega, se za trenutek odmaknete od vsakdanjega vrveža in skupaj ustvarite nepozabne spomine. Ne glede na to, ali se odpravljate na družinski izlet z otroki, romantičen večer v dvoje ali prijetno druženje z najbližjimi, vas čaka doživetje, ki bo vsakomur pričaralo nekaj posebnega. Najmlajše bodo navdušile živali, odrasle pa prijetno vzdušje, svetlobni prizori in trenutki sproščenega druženja. Letošnja Zimska pravljica se odpira 28. novembra 2026, obisk pa bo mogoč tudi v izbranih decembrskih terminih vse do konca meseca. Ker je število mest po posameznih terminih omejeno, si svoj obisk pravočasno rezervirajte. Vse razpoložljive termine, dodatne informacije in nakup vstopnic najdete na spletni strani www.alpakaland.si .

Alpaka Land – doživetja, ki navdušujejo skozi vse leto

Čeprav je Zimska pravljica eno najbolj čarobnih obdobij na posestvu, Alpaka Land ponuja številna doživetja tudi skozi vse leto. Med najbolj priljubljenimi so joga z alpakami, vodeni ogledi ter klasični, brunch in romantični pikniki. Za dodatno sprostitev poskrbijo zvočne terapije in smejalna joga, posestvo pa je odlična izbira tudi za rojstnodnevna praznovanja, teambuildinge in druženja zaključenih skupin.

Vas pozimi zebe v noge? V Alpaka Landu imajo rešitev tudi za to!

Poleg nepozabnih doživetij v Alpaka Landu poskrbijo tudi za tople noge! V njihovi ponudbi najdete nogavice iz alpakine volne, ki navdušujejo z izjemno mehkobo in toploto. Alpakina volna je znana po odličnih toplotnoizolacijskih lastnostih, pogosto pa se zanjo navaja, da je celo do petkrat toplejša od ovčje volne. Dobro uravnava temperaturo in odvaja vlago, zato so nogavice odlična izbira za hladne zimske dni. V ponudbi najdete tudi naravna mila z dodatkom alpakine volne, izdelana iz skrbno izbranih rastlinskih olj in masel ter na voljo v različnih prijetnih vonjih. Tako nogavice kot mila so tudi odlična ideja za praznično darilo. Za nakup vam ni treba obiskati posestva, saj lahko vse izdelke naročite kar v spletni trgovini Alpaka Land .

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