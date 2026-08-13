Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Kam na družinski izlet? V Mozirski gaj, na poletno razstavo eksotičnih živali!

Ljubljana, 13. 08. 2026 00.15 pred 3 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
glavna fotografija

Si želite preživeti poletne dni malo drugače in skupaj z najbližjimi ustvariti čudovite spomine? Potem smo za vas pripravili idejo, kam se podati na potep ta vikend. Obiščite Mozirski gaj, park cvetja in muzej na prostem v Zgornji Savinjski dolini, ki v petek, soboto in nedeljo gosti tradicionalno poletno razstavo eksotičnih živali in poletnega cvetja.

Razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo že vrsto let v parku organizirajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo, bo v parku gostovala od 14. do vključno 16. avgusta, od 9. do 19. ure. Zadnji dan, 16. avgusta, se bodo živalce poslovile uro prej.

Med cvetjem v Mozirskem gaju bodo tokrat kraljevale živali

Kot so nam povedali v društvu Bioexo, bodo tudi letos na poletni razstavi v Mozirskem gaju v prvem planu kače. Park bodo obiskali atraktivni pitoni in nekatere druge kačje lepotice. To pa seveda ne bo vse. Obiskovalci si bodo lahko ponovno ogledali atraktiven kotiček z insekti, predvsem paličnjaki družine Pajičnjaki, ki je obiskovalce resnično navdušil že lani. Prihajajo eksotične ptice, ograda z želvicami in afriški ježki. Mogoče si bo ogledati tudi nekaj kuščarjev, na obisk pa pride celo par alpak. Alpake bodo park obiskale prvič.

Kotiček z insekti je lani pritegnil zelo veliko obiskovalcev.
Kotiček z insekti je lani pritegnil zelo veliko obiskovalcev.
FOTO: Bioexo

Celotno nit razstave bo povezoval živalski Lov na zaklad, kjer bodo otroci po celotnem Mozirskem gaju iskali in zbirali žige ter si na koncu za svoj trud prislužili simbolično nagrado. Na stojnicah domačih obrtnikov pa bo mogoče kupiti kakšen spominek in domače dobrote.

Največja razstava eksotičnih živali na Slovenskem vedno pritegne veliko radovednih obiskovalcev, zato vam svetujemo, da se izognete čakanju v vrsti pred blagajnami in si vstopnice zagotovite na spletu. Koristen namig: na blagajni je sicer vstopnice mogoče kupiti le z gotovino.

Priložnost, da izveste vse o eksotičnih ljubljenčkih iz prve roke

Eksotične živali so privlačne in zanimive, marsikdo si jih zato zaželi imeti tudi doma. A v resnici to niso povsem vsakdanji ljubljenčki, zato imajo svoje specifične potrebe. Pred nakupom je torej treba razmisliti, ali jim boste res lahko zagotovili vse pogoje, ki jih potrebujejo za življenje. Razstava Bioexo v Mozirskem gaju bo tako odlična priložnost, da dobite vse potrebne informacije na enem mestu in iz prve roke.

Med sprehodom po razstavi se bo mogoče ustaviti tudi v kotičkih dotika. Tam se bo živali mogoče dotakniti in začutiti, kakšne so v resnici. Marsikomu pa je ravno to, da se je dotaknil denimo kače ali žuželke, pomagalo, da je izgubil strah pred njimi.

Tudi tokrat vas na poletni razstavi eksotičnih živali pričakujejo kotički dotika, kjer se boste živali lahko dotaknili.
Tudi tokrat vas na poletni razstavi eksotičnih živali pričakujejo kotički dotika, kjer se boste živali lahko dotaknili.
FOTO: Društvo Bioexo

Več o razstavi lahko izveste tudi na družbenih omrežjih Mozirskega gaja: Facebook, Instagram in Tik Tok.

Čudovit sprehod v osrčju narave

Poleg tega, da bodo v Mozirskem gaju ta vikend kraljevale živali, sam park ponuja tudi čudovito kuliso za sprehod v osrčju narave. Trenutno je namreč zelo lepo razcveten, visoka drevesa pa dajejo senco in obiskovalce vsaj malce hladijo v tej visoki vročini.

Tudi sicer je Mozirski gaj, park cvetja in muzej na prostem, zelo atraktivna destinacija. Tja se na izlet lahko odpravite kadar koli, saj so odprti prav vsak dan med 9. in 19. uro. V parku so na ogled zanmivi tematski vrtovi. Zeliščni vrt je bil denimo ravno pred kratkim popolnoma obnovljen, z novo sezono pa je park bogatejši tudi za prav poseben rastlinjak s kaktusi.

Muzej na prostem ponuja tudi pogled v preteklost Zgornje Savinjske doline. Skozi stare kašče in druge etnološke posebnosti je tako mogoče izvedeti veliko o zgodovini te prelepe doline. Hkrati pa se je Mozirski gaj ravno to sezono spremenil še v pravo malo galerijo na prostem. Tako si je v parku mogoče ogledati kar dve privlačni fotografski razstavi in še kaj.

Mozirski gaj je poleti ena najlepših slovenskih destinacij.
Mozirski gaj je poleti ena najlepših slovenskih destinacij.
FOTO: Maja Horvat

Mozirski gaj je zanimiv tudi za otroke

Izlet v Mozirski gaj bo navdušil tudi najmlajše nadobudneže. Ti bodo zagotovo uživali ob spoznavanju kač, žuželk, alpak in drugih živali. Poleg tega pa jih v Mozirskem gaju čaka še zabavno igrišče izdelano iz pretežno naravnih materialov ter prav posebna Začarana vas s skrivnostnimi hiškami in pravljičnimi bitji, ki bo navdušila tudi velike otroke.

Mozirski gaj je tako turistična destinacija, ki bo z vsemi svojimi posebnostmi začarala vse generacije, zato vabljeni k obisku. Zagotovo vas bodo zelo veseli!

 

Naročnik oglasne vsebine je Mozirski gaj, park cvetja.

družinski izlet razstava eksotičnih živali mozirski gaj park cvetja

Za 28. Špancirfest smo izbrali le 8 razlogov. Ostale boste odkrili sami

Novost pri NLB: V izbrane pakete odslej vključeno tudi kibernetsko zavarovanje

Bibaleze.si Eksotične živali med cvetjem
24ur.com Eksotične živali med cvetjem
24ur.com Čudovita ideja za vašo jesensko pustolovščino!
Bibaleze.si Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Bibaleze.si Kam za prvi maj?
Zadovoljna.si Ideja za sobotni izlet: Vijolična pomladna pravljica
24ur.com Ideja za izlet: razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja v Mozirskem gaju
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Nov moški v življenju hrvaške pevke? Fotografije sprožile val ugibanj
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897