Kam na družinski izlet? V Mozirski gaj, na poletno razstavo eksotičnih živali!

Razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo že vrsto let v parku organizirajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo, bo v parku gostovala od 14. do vključno 16. avgusta, od 9. do 19. ure. Zadnji dan, 16. avgusta, se bodo živalce poslovile uro prej.

Med cvetjem v Mozirskem gaju bodo tokrat kraljevale živali

Kot so nam povedali v društvu Bioexo, bodo tudi letos na poletni razstavi v Mozirskem gaju v prvem planu kače. Park bodo obiskali atraktivni pitoni in nekatere druge kačje lepotice. To pa seveda ne bo vse. Obiskovalci si bodo lahko ponovno ogledali atraktiven kotiček z insekti, predvsem paličnjaki družine Pajičnjaki, ki je obiskovalce resnično navdušil že lani. Prihajajo eksotične ptice, ograda z želvicami in afriški ježki. Mogoče si bo ogledati tudi nekaj kuščarjev, na obisk pa pride celo par alpak. Alpake bodo park obiskale prvič.

Kotiček z insekti je lani pritegnil zelo veliko obiskovalcev. FOTO: Bioexo

Celotno nit razstave bo povezoval živalski Lov na zaklad, kjer bodo otroci po celotnem Mozirskem gaju iskali in zbirali žige ter si na koncu za svoj trud prislužili simbolično nagrado. Na stojnicah domačih obrtnikov pa bo mogoče kupiti kakšen spominek in domače dobrote. Največja razstava eksotičnih živali na Slovenskem vedno pritegne veliko radovednih obiskovalcev, zato vam svetujemo, da se izognete čakanju v vrsti pred blagajnami in si vstopnice zagotovite na spletu . Koristen namig: na blagajni je sicer vstopnice mogoče kupiti le z gotovino.

Priložnost, da izveste vse o eksotičnih ljubljenčkih iz prve roke

Eksotične živali so privlačne in zanimive, marsikdo si jih zato zaželi imeti tudi doma. A v resnici to niso povsem vsakdanji ljubljenčki, zato imajo svoje specifične potrebe. Pred nakupom je torej treba razmisliti, ali jim boste res lahko zagotovili vse pogoje, ki jih potrebujejo za življenje. Razstava Bioexo v Mozirskem gaju bo tako odlična priložnost, da dobite vse potrebne informacije na enem mestu in iz prve roke. Med sprehodom po razstavi se bo mogoče ustaviti tudi v kotičkih dotika. Tam se bo živali mogoče dotakniti in začutiti, kakšne so v resnici. Marsikomu pa je ravno to, da se je dotaknil denimo kače ali žuželke, pomagalo, da je izgubil strah pred njimi.

Tudi tokrat vas na poletni razstavi eksotičnih živali pričakujejo kotički dotika, kjer se boste živali lahko dotaknili. FOTO: Društvo Bioexo

Več o razstavi lahko izveste tudi na družbenih omrežjih Mozirskega gaja: Facebook , Instagram in Tik Tok .

Čudovit sprehod v osrčju narave

Poleg tega, da bodo v Mozirskem gaju ta vikend kraljevale živali, sam park ponuja tudi čudovito kuliso za sprehod v osrčju narave. Trenutno je namreč zelo lepo razcveten, visoka drevesa pa dajejo senco in obiskovalce vsaj malce hladijo v tej visoki vročini. Tudi sicer je Mozirski gaj, park cvetja in muzej na prostem, zelo atraktivna destinacija. Tja se na izlet lahko odpravite kadar koli, saj so odprti prav vsak dan med 9. in 19. uro. V parku so na ogled zanmivi tematski vrtovi. Zeliščni vrt je bil denimo ravno pred kratkim popolnoma obnovljen, z novo sezono pa je park bogatejši tudi za prav poseben rastlinjak s kaktusi. Muzej na prostem ponuja tudi pogled v preteklost Zgornje Savinjske doline. Skozi stare kašče in druge etnološke posebnosti je tako mogoče izvedeti veliko o zgodovini te prelepe doline. Hkrati pa se je Mozirski gaj ravno to sezono spremenil še v pravo malo galerijo na prostem. Tako si je v parku mogoče ogledati kar dve privlačni fotografski razstavi in še kaj.

Mozirski gaj je poleti ena najlepših slovenskih destinacij. FOTO: Maja Horvat

Mozirski gaj je zanimiv tudi za otroke