'Kam na faks?' – študenti na pomoč dijakom pri izbiri fakultete

Letošnji informativni dnevi se bodo po Sloveniji odvijali v petek in soboto, 11. in 12. februarja, in bodo zaradi covidne epidemiološke situacije potekali na daljavo. Bodoči študenti bodo na njih lahko izvedeli, kakšni so urnik, izbirni predmeti, pogoji za napredovanje, ali bodo predavanja potekala na različnih lokacijah, ali je morebiti treba opraviti sprejemni izpit. Lahko bodo vprašali, kakšno prihodnost ima študij, kje vse se lahko z določeno smerjo zaposlijo, kako je s prepisi med študijskimi programi, so potrebni diferencialni izpiti in podobno.

Ekipo e-Matura sestavljajo mladi študentje, ki želijo s sodobnim in digitaliziranim načinom priprave na maturo pomagati dijakom doseči odlične rezultate na maturi. Na platformi trenutno nudijo pomoč pri slovenščini, angleščini, matematiki, kemiji, fiziki, psihologiji, biologiji, geografiji in zgodovini, vsako leto dodajajo tudi nove predmete in vsebine. Poleg učnih vsebin organizirajo brezplačne dogodke in okrogle mize na temo mature in izbire študija.

Za informacije subjektivnega značaja pa bo poskrbela ekipa študentov e-Matura. Dijakom želijo pomagati pri prehodu iz srednjih šol in gimnazij v študijsko življenje na način, za katerega menijo, da deluje najbolje z medgeneracijskim spoznavanjem in povezovanjem. "Dogodek smo se odločili organizirati zaradi izjemno oteženega dostopa do informacij, ki so povezane z izbiro študija. V preteklosti so dijaki do informacij prišli na informativnih dnevih, kjer so lahko v živo klepetali s študenti, ki so jim predstavili svoje izkušnje s študijem, letos pa zaradi trenutnih okoliščin to ni mogoče. Zato smo lani prvič organizirali brezplačni dogodek "Kam na faks?", kjer so študenti iz prve roke predstavili svoj študij in mlajšim kolegom podelili ključne informacije," so pojasnili predstavniki e-Mature.

Tudi letos pripravljajo podobno spletno srečanje. Potekalo bo dva dni, in sicer v soboto in nedeljo, 5. in 6. februarja, ob 14.00. V soboto bodo študenti predstavili študij na fakultetah Univerze v Ljubljani, v nedeljo nadaljujejo z Univerze v Mariboru. Letos je ekipa e- Matura k sodelovanju povabili še več študentov različnih fakultet obeh univerz in z njimi posnela video posnetke. Študenti so v njih opisali svoj pogled in doživljanja na študentski poti. Pojasnili so, zakaj so se odločili za smer študija, kakšno je življenje na fakulteti, kakšni so izpiti, študijski proces, delo, zaposlitvene možnosti in podobno. "Poleg splošnih informacij pa bodo vsi študentje z dijaki delili tudi svoje izkušnje in nasvete," so napovedali predstavniki e-Mature.