Kam na izlet v vročih dneh? Predlogi za potepe po Sloveniji

Čeprav je najhujša vročina že za nami, bo ozračje ostajalo ogreto na okoli 30 stopinj Celzija. Zato še zmeraj ostaja relevantno vprašanje, kam se posamezniki lahko umaknemo pred vročino? Predstavljamo vam nekaj krajev za učinkovito ohladitev.

Slovenija ima za umik pred vročino mnogo skritih pa tudi tistih manj skritih kotičkov. Na dnevni izlet se lahko odpravimo na morje, do ene izmed več čudovitih rek, osvežimo pa se lahko tudi ob jezeru ali z obiskom hladne jame, hribov ali bazena. Jezero Kreda v Zgornji Radovni Kreda je majhno umetno jezero v Dolini reke Radovne na severozahodu Slovenije. Svoje ime je dobilo po kredi, ki so jo tam kopali do leta 1985. Med kopanjem se je ustvarila vdolbina, ki se je počasi napolnila z vodo in nastalo je jezero. Jezero in njegova okolica sta primerna izletniška točka za kopalce, sprehajalce in kolesarje. Je lahko dostopno, njegova okolica pa je urejena, zato ga lahko obiščemo tudi z družino. Jezero je prečudovite pastelno zelene barve in dobiva svež pritok iz potoka, zato je vedno prijetno osvežilno in čisto.

Jezero Kreda

Debeli rtič v Ankaranu Če ste zvesti ljubitelji morja, predlagamo obisk Debelega rtiča. Na Debelem rtiču najdemo več urejenih in divjih plaž. Urejeno kopališče je primerno za raznolike obiskovalce, dostop je omogočen tudi invalidom. Navadno je plaža tudi manj obljudena, zato bomo imeli prostor za brisačo zagotovljen. Če pa želimo na izletu več intime, predlagamo obisk divje plaže na Debelem rtiču.

Jama Pekel v Šempetru Obisk jame nam bo zagotovil težko pričakovano ohladitev. Jama Pekel ima povprečno temperaturo okoli 10 stopinj Celzija, zato nas bo osvežila, hkrati pa bomo lahko uživali v njenih naravnih lepotah. Gre za kraško jamo z bogato zgodovino, staro več kot tri milijone let. Leži sredi Ponikovskega krasa, dobre štiri kilometre severno od Šempetra v Savinjski dolini. Je ena največjih za turiste urejenih kraških jam na Štajerskem. Jamo je izdolbel tok potoka Ponikvica, ki pred jamo ponikne, iz nje pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 metrov dolga pot po jami je lahkotno speljana in lepo vzdrževana.

Rogla Izredno lep izlet po Sloveniji je tudi obisk Rogle. Pozimi smučarsko središče, poleti pa je to odličen kraj za osvežitev in pohodništvo. Rogla obiskovalcu ponuja raznolike pešpoti, tako kratke kot dolge. Za malo daljši sprehod lahko uberete pot do Lovrenških jezer. Ta skoraj ves čas poteka skozi gozd, ki zagotavlja prijetno senco. Prav tako ponuja več adrenalinskih doživetij, kot so poletno sankališče ter kolesarski in zabaviščni park.

Lovrenška jezera

Obisk Zgornje Savinjske doline in reke Savinje Srce Savinjske, zelena reka Savinja, ki jo pojijo vode Kamniško-Savinjskih Alp, ni poznana le po svoji lepoti, ki izstopa s številnimi znamenitostmi, kot so slap Rinka, izvir Črne in soteska Savinje pri Igli, temveč tudi po številnih možnostih za vodne športe. Rafting z družino in prijatelji, kajak ter ribolov so odlična ideja za poletno osvežitev. Na nekaterih predelih Savinja nudi prijetno osenčene kotičke za lenobno poležavanje in prijetno poletno branje. Lahko si izberemo tudi katerega od divjih kopališč reke Savinje, kjer bomo deležni miru in intime. Divja kopališča sicer niso urejena, zato gostinske ponudbe ni. Zelo pomembno je, da s seboj vzamete dovolj hrane in pijače, tudi pitno vodo. Na kosilo se lahko odpravite v prelepo Mozirje z Mozirskim gajem, ki je lahko prijeten zaključek izleta.

Slap Rinka velja za enega izmed najlepših in najbolj obiskanih slapov v Sloveniji.

Če pa boste v vročih poletnih dneh vseeno ostali doma, svetujemo, da ohladite prostor, sebe pa osvežite z obkladki. Prostor ohladite tako, da zjutraj zatemnite prostore – na ta način sončna svetloba ne bo dodatno segrevala stanovanja. Preden se začne pripeka, odprite okna, da ustvarite prepih.