Kam na krompirjeve počitnice? V Kranjsko Goro!

V Kranjski Gori bodo med 25. in 28. oktobrom potekale brezplačne delavnice digitalnega ustvarjanja, namenjene mladostnikom, ki želijo svoje ideje preliti v zgodbo in jih deliti na sodoben, kreativen in odgovoren način. Na tej brezplačni delavnici bodo udeleženci pridobili dragocene veščine, ki jih bodo lahko uporabljali še dolgo: pri šolskih projektih, pri ustvarjanju ali na družbenih omrežjih.

Na sproščen in igriv način se bodo naučili:

- kako svojo idejo spremeniti v zgodbo s fotografijo ali videom,

- kako varno in pametno uporabljati telefon, tablico in spletna orodja,

- kako objavljati odgovorno, brez napak, za katere bi nam bilo lahko pozneje žal.

Delavnice so zasnova posebej za mladostnike, torej brez ocen in brez pritiskov, z dovolj prostora za lastne ideje ter izražanje. Na delavnicah bosta svoje znanje delila tudi priznani fotograf Arne Hodalič in spletni vplivnež Vid Pintarič.

Starši pa boste lahko brez skrbi, saj bodo vaši otroci čas preživeli v varnem okolju, ob strokovnem vodstvu mentorjev, ki mlade spodbujajo k ustvarjalnosti in jim hkrati pokažejo, kako pomembna je odgovorna in premišljena uporaba digitalnih orodij. Namesto brezciljnega brskanja po telefonu bodo pridobili praktične veščine, ki jim bodo v pomoč v šoli, kasneje pa tudi pri poklicnih priložnostih.