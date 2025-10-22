Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

Kam na krompirjeve počitnice? V Kranjsko Goro!

Ljubljana, 22. 10. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

DRUŽABNA JESEN V KRANJSKI GORI

Slikaj! Snemaj! Postani ustvarjalec!

V Kranjski Gori bodo med 25. in 28. oktobrom potekale brezplačne delavnice digitalnega ustvarjanja, namenjene mladostnikom, ki želijo svoje ideje preliti v zgodbo in jih deliti na sodoben, kreativen in odgovoren način. Na tej brezplačni delavnici bodo udeleženci pridobili dragocene veščine, ki jih bodo lahko uporabljali še dolgo: pri šolskih projektih, pri ustvarjanju ali na družbenih omrežjih.

Na sproščen in igriv način se bodo naučili:

- kako svojo idejo spremeniti v zgodbo s fotografijo ali videom,

- kako varno in pametno uporabljati telefon, tablico in spletna orodja,

- kako objavljati odgovorno, brez napak, za katere bi nam bilo lahko pozneje žal.

Delavnice so zasnova posebej za mladostnike, torej brez ocen in brez pritiskov, z dovolj prostora za lastne ideje ter izražanje. Na delavnicah bosta svoje znanje delila tudi priznani fotograf Arne Hodalič in spletni vplivnež Vid Pintarič.

Starši pa boste lahko brez skrbi, saj bodo vaši otroci čas preživeli v varnem okolju, ob strokovnem vodstvu mentorjev, ki mlade spodbujajo k ustvarjalnosti in jim hkrati pokažejo, kako pomembna je odgovorna in premišljena uporaba digitalnih orodij. Namesto brezciljnega brskanja po telefonu bodo pridobili praktične veščine, ki jim bodo v pomoč v šoli, kasneje pa tudi pri poklicnih priložnostih.

USTVARJALNA JESEN

Noč čarovnic bo ustvarjalna tudi v Kranjski Gori. Pripravili smo pester program za vse starosti, ki bo vaše najmlajše zagotovo navdušil. Preizkusili se boste v izrezovanju svoje strašne buče, poskusili skrivnostni čarobni napoj in pogumno zakorakali v čisto pravo sobo strahov polno pajčevin, okostnjakov in čarovnic. Ko bo dogajanje v polnem zagonu pa bo na oder stopil Nipke in obiskovalce navdušil z glasbeno zabavo polno energije.

A dogajanje se s tem ne konča! Ko se bo dan počasi prevesil v noč pa bodo na oder v dvorani Vitranc stopili Hamo & Tribute 2 Love, ki so s prepletom nežnosti, porednosti in šaljivosti s svojimi po dvajsetih letih že ponarodelimi pesmimi, poslastica za ljubitelje bluza in rock'n'rolla. Za vrhunec večera bo poskrbela štiričlanska zasedba Mrfy, ki je v zadnjih letih pretresla slovensko glasbeno sceno in postala Indie rock senzacija. Glas frontmana je osvojil številna srca in medsebojno povezal različne generacije. Vstopnice so že v prodaji TUKAJ.


Naročnik oglasne vsebine je Turizem Kranjska Gora.

krompirjeve počitnice kranjska gora brezplačne delavnice
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330