Kam naj se steka denar od davka na nepremičnine?

Združenje občin Slovenije izpostavlja, da bi davki na nepremičnine v osnovi morali pripadati občinskim proračunom, in sicer občini, v kateri stanovanjska nepremičnina leži. V predlogu za spremembo izhodišč za obdavčitev premoženja in ukrepe za prestrukturiranje in razbremenitev dela, ki so ga posredovali finančnemu ministrstvu, so spomnili na odločbo ustavnega sodišča iz marca 2014, da je davek na nepremičnine v temelju občinski davek in bi moral zato pretežni del denarja pripadati občinam.

"Enako je tudi v tem primeru, zato smo predlagali, da ministrstvo za finance preuči našo strokovno pripombo in pripravi spremembo izhodišč," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Poleg tega vladna izhodišča predvidevajo ukinitev davka na premoženje občanov, ki se steka v občinske proračune. "Opozorili smo, da se občinam ukinja obstoječi vir in se ga ne nadomešča oziroma se ga prerazporeja v državni proračun in ne v občino, kjer nepremičnina leži. Slednje je namreč edino smiselno, saj so takšne davščine namenjene razvoju prostora, v katerem se nepremičnina nahaja, in pa seveda k decentralizaciji našega prostora," so izpostavili v združenju občin.

Občinski proračuni se po njihovih navedbah že tako iz leta v leto manjšajo, zato je izguba priliva še s tega naslova nedopustna.

Če finančno ministrstvo svojih izhodišč ne bo spremenilo, v združenju razmišljajo o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti načrtovanega zakona, "saj se s predlogom posega v prihodke občin, obenem pa se potencialni vir prihodkov iz nepremičninskega davka tudi glede na sodno prakso ustavnega sodišča nenamensko namenja za 'razbremenitev stroškov dela'," so zapisali.

Vlada je izhodišča za drugi davčni paket, ki vključuje novi davek na stanovanjske nepremičnine, obravnavala prejšnji teden. Tega bodo, kot je tedaj napovedal premier Robert Golob, v višini 1,45 odstotka od ocenjene tržne vrednosti plačevali lastniki dveh ali več stanovanjskih nepremičnin z namenom, da se doseže večja dostopnost stanovanj, pričakovani izplen pa naj bi namenili za razbremenitev dela.