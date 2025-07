Kam ob začetku parlamentarnih počitnic 'plava' domača politika?

"Me že kaj pogrešate?" se medtem na drugem koncu države sprašuje Janez Janša in njegova SDS, zbrana na tradicionalnem poletnem taboru v Bovcu. "Mi nismo stranka, ki po zmagi na volitvah išče z baterijo ministre od financ do obrambe. Mi ne gremo v kuhinjo pogledat, kjer so lahko sicer sijajni kuharji, če je tam kakšen dober notranji minister," je dejal prvak SDS.

Če nekdanja poslanca stranke SDS, zdaj pa Demokrata Anže Logar in Eva Irgl na petkovem glasovanju ne bi pomagala Golobovi koaliciji, bi lahko imeli volitve že jeseni, je prepričan njun nekdanji strankarski šef. "Ukvarjali so se sami s sabo. In po Franu Miličinskemu so se toliko časa borili s pametjo, da so jo premagali," je ocenil na taboru.

"Ko ima SDS te svoje tabore in zborovanja, rečem, naj si ljudje to v celoti pogledajo in si ustvarijo sliko o tem. Bolj kot moj komentar je vredna slika, ki je prišla včeraj iz Lepene," pa meni poslanec Gibanja Svobode Lenart Žavbi.

Prav petkovo referendumsko glasovanje v parlamentu je sicer posolilo nekatere odprte koalicijske rane. Socialni demokrati Matjaža Hana so bili denimo deležni očitkov Golobove Svobode, da so skupaj z opozicijo del nenačelne koalicije. "Mi smo bili do največje vladne stranke vedno korektni. To pričakujemo tudi v obratni smeri. In verjamem, da bo do konca mandata spoštovanje tako iz ene kot iz druge strani," je odgovoril vodja poslancev SD Jani Prednik ter poudaril, da bo koalicija absolutno zdržala do rednih volitev.