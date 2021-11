Kam po domače mlečne izdelke?

Ekološka kmetija Kocjančič je družinska kmetija iz vasi Gotenica, na kateri odlične mlečne izdelke ustvarjajo trije mladi bratje – Jaša, Urban in Vito. Nad kmetijstvom jih je navdušil oče Marko, na njihovih trajnih pašnikih pa se trenutno pase okoli 240 glav goveje živine . Bratje se na kmetiji ukvarjajo s pridelavo in predelavo ekološkega mleka v mlečne izdelke, ki jih lahko najdete tudi v Sparu.

Vas zanima še več o kmetiji? Vse lahko izveste v spodnjem videu , kjer boste videli tudi, kako poteka vsakdan na domačiji, kako si bratje in oče razdelijo vsakodnevno delo in kako skrbijo za živino.

Odlične izdelke, ki jih pridelujejo na kmetiji Kocjančič, najdete v Sparu , kjer nudijo kar 70 %* izdelkov domačih pridelovalcev in proizvajalcev.

Kaj vse nudijo na kmetiji Kocjančič?

Ekološka kmetija Kocjančič je začela z novim načinom reje krav. Novost je v tem, da krave ne živijo v klasičnih hlevih, ampak se tudi pozimi pasejo zunaj. Živali so tako vedno na svežem zraku in se svobodno pasejo na širnih pašnikih, to pa se seveda pozna tudi na kakovosti izdelkov. Kmetija se lahko pohvali s kakovostnim ekološkim mlekom, iz katerega izdelujejo tudi ostale ekološke mlečne izdelke, med katerimi so tudi bio jogurti, skuta in gurmanski siri.