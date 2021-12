Kam po najboljše domače sirupe in ostale ekološke dobrote?

Ste tudi vi ljubitelj izdelkov z idiličnih kmetij in prisegate na ekološke izdelke? Potem vam bodo gotovo všeč izdelki eko-socialne kmetije Korenika, ki jo spoznate v nadaljevanju.

V Šalovcih, na gričih Krajinskega parka Goričko, se nahaja kmetija, ki je drugačna od večine kmetij. Kmetija Korenika je prostor, kjer se med njivami, zeliščnim vrtom in manjšim živalskim parkom srečujejo različne generacije ljudi iz širše okolice. Začetki kmetije Korenika segajo v leto 2006, ko se je lastnikom porodila ideja, da bi oživili življenje na podeželju. Prav posebna pa je še zaradi ene lastnosti – socialnega podjetništva.

Dobrote s kmetije Korenika najdete tudi v Sparu

Za kmetije, kakršna je Korenika, je sodelovanje z odkupovalci pridelkov ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru pridelki ostajali le v lokalnem okolju. Prav z distribucijo lokalnih pridelkov v širše okolje pa lahko kmetije rastejo, kar omogoča Sloveniji večjo samooskrbo.

V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane. Pohvalijo se lahko s kar 70 %* domačih izdelkov na njihovih policah, del teh dobrot pa prihaja prav s kmetije Korenika. Med izdelki izstopajo odlični sirupi, med katerimi najdete eko sivkin sirup, prav tako pa je na voljo bio koruzni zdrob, ki je osnova za pripravo številnih domačih jedi. Poskusite lahko tudi sušeno zelenjavo, ki je odlična kot začimba. V spodnjem videu si lahko ogledate, kako na kmetiji Korenika poteka vsakdan, videli pa boste tudi, kako se je na kmetiji znašel voditelj David Urankar.