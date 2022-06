Kam po zaročni prstan v Ljubljani?

Najbolj igriva, predvsem pa cenovno dostopna kolekcija se imenuje Spomini, njena značilnost pa so prstani, izdelani z namenom zlaganja. Na enem prstu lahko nosite več prstanov z različnimi vzorci, kombinacije pa po želji prilagajate glede na priložnost ali trenutno počutje. Cene prstanov Spomini, ki so v celoti izdelani iz zlata, se začnejo pri 250 evrih.

Malalan Nazorjeva ponuja tudi italijanski nakit DoDo , ki je znan po igrivih obeskih za ogrlice ali zapestnice. Izdelan je iz odgovorno pridobljenih surovin, predvsem srebra in zlata, motivi pa zajemajo vse od črk, živali in nebesnih znamenj do simbolov ljubezni.

Ljubezenske zgodbe so za zlatarski atelje Draguljarne Malalan izjemno pomembne. Že več generacij s strastjo skrbijo, da se dogodki, ki zaznamujejo vaše življenje, ne izgubijo v toku časa: s plemenitimi kovinami in dragimi kamni najvišje kakovosti utelešajo posebne trenutke in jih ujamejo v večnost, enega takih najpomembnejših trenutkov življenja denimo zaznamujejo poročni prstani .

Nakit iz zlata s posebno svilnato površino

V novi poslovalnici na Nazorjevi ulici v Ljubljani najdete tudi unikatno posebnost iz draguljarskega sveta: ročno izdelan nakit Marco Bicego. Italijanski oblikovalec Marco Bicego na sodoben način interpretira starodavno tehniko površinske obdelave zlata, s katero iz sicer trdnega zlata izvabijo na otip svilnato in mehko površino.

Značilen izgled pa nakitu Marco Bicego dajejo pazljivo izbrani kamni vseh barv, ki vas že ob prvem pogledu odnesejo v pravljične pokrajine, ki so med potovanji zaznamovale tega edinstvenega oblikovalca nakita.

Diamantni prah

Zlatarska hiša Pesavento ustvarja v enem od treh italijanskih epicentrov zlatarske obrti, v Vicenzi. V treh desetletjih so razvili posebno tehniko površinskega nanosa, ki jo imenujejo »diamond dust« oz. diamantni prah. Nakit Pesavento se tako lesketajo na čisto poseben način, prav tehnika izdelave pa znamki omogoča, da ljubiteljem nakita ponudi zapestnice, ogrlice, prstane in uhane po dostopnih cenah.

Malalan – več kot 7 desetletij odličnosti

Zgodba Draguljarne Malalan se je pred več kot 70 leti začela tik nad Trstom, v slovensko govoreči vasi Opčine. Z majhno urarsko delavnico in prodajalno zlatnine sta jo začela Anton in Angelca Malalan, njuno obrt pa so kmalu prevzeli trije sinovi. Najmlajši, Peter Malalan, je po opravljeni zlatarski šoli začel z oblikovanjem lastnega nakita, pozneje pa so ga življenje in močne poslovne ideje ponesle v Ljubljano. Tam je prevzel vodenje takrat čisto nove, izredno majhne trgovine in skupaj z ženo sta v nekaj desetletjih zgradila najbolj vplivno draguljarsko hišo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes vodenje družinskega podjetja prevzema tretja generacija družine Malalan: v Ljubljani je to Tjaša Malalan, strokovnjakinja za barvne dragulje in oblikovanje nakita, ki ga v Ljubljani ročno izdelujejo pod lastno blagovno znamko. Hrvaško podružnico v Zagrebu vodi njen mlajši brat Jure Malalan, ki skrbi za poslovni razvoj podjetja in kot izučen urar za visoko kakovost urarske servisne storitve na Hrvaškem. Družina Malalan je tako v Sloveniji in na Hrvaškem sinonim za urarsko in draguljarsko izvrstnost, obenem pa že več desetletij piše prelepo zgodbo medgeneracijske povezanosti.





Naročnik oglasa je Malalan d.o.o.