Kam potovati, da bo naš dopust varen in kako ravnati, če se v tujini okužite?

Smučanje ostaja priljubljen način preživljanja zimskih počitnic. Poleg alpskih planin je vse bolj popularna tudi bosanska Jahorina."Bosna je na prvi pogled videti kot ena sanjska dežela za počitnice, ampak naš nasvet in priporočilo je, da tisti, ki se tja odpravijo, računajo na to, da je tam prisotnost bolezni visoka," pojasnjuje Andrej Šter, vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve.

Tisti, ki se podajate na smučanje v Avstrijo, Italijo ali Francijo, računajte na to, da boste zdravstveno stanje morali dokazovati večkrat, tudi ko boste že vstopili v državo. To za necepljene in neprebolele lahko pomeni tudi vsakodnevno testiranje. Zato skrbno prisluhnite navodilom turističnih agentov. Če se na pot podajate sami, pa ves čas spremljajte dogajanje, saj se pravila lahko spremenijo čez noč.

Kako ravnati, če se v tujini okužite? Manj ukrepov namreč ne pomeni manj možnosti, da se okužimo. Ravno nasprotno, svari Šter. Če na tujem zbolimo, nas lahko doleti precej stresa in tudi stroškov."So države, ki precej visoko zaračunajo dokaj nizek standard v teh koronskih hotelskih namestitvah, vsekakor je pa pomembno, da tega stanja, če zbolimo, ne prikrivamo in ne poskušamo zamolčati tega," nadaljuje Šter. Če je le možno in če seveda potujemo s svojim avtom, pa je bolje, da bolezen prestanemo doma, dodaja.