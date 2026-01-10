Kam se bo nagnila tehtnica in kdo bo zmogel sestaviti vlado?

Ostre besede padajo. Je koalicija res tako trdna, kot zagotavlja šef Svobode in premier Robert Golob? Še posebej ob povpraševanju, kjer naj bi Svoboda preverjala, kaj bi zanje pomenilo, če bi predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda prestopila k Levici.

A ključno vprašanje je, kam se bo nagnila tehtnica na volitvah in kdo bo zmogel sestaviti vlado? Predvsem pa, v katerem političnem konceptu bodo volivci prepoznali, da bi lahko živeli bolje. O tem sta v studiu 24UR ZVEČER govorila Peter Gregorčič in Aljaž Pengov Bitenc. Več v videu.