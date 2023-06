'Povprečna družina si lahko privošči počitnice. Cene so višje, a tudi plače so višje'

Za številne Hrvate je zgolj enotedenski dopust na domačih plažah že nekaj časa nedosegljiv, privoščiti si ga ne more 51 odstotkov naših južnih sosedov. In to so stari podatki Eurostata, ki ne upoštevajo udarca inflacije. In kam se bomo poleti odpravili Slovenci? Bo Hrvaška ostala izbira številka 1? O tem smo se pogovarjali z Mišom Mrvaljevićem, generalnim sekretarjem Združenja turističnih agencij Slovenije.

Ne bi rekel, da so počitnice luksuz, pravi Mrvaljević: "Številke kažejo, da letos gledamo v uspešno sezono. Cene so res šle gor, ampak gor so šle tudi plače. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo ob podražitvah cene počitnic ostale nizke. Povprečna slovenska družina si lahko privošči počitnice," meni. Kot ponazori, čevlje si lahko kupiš za 30, 300 ali 3000 evrov: "Človek mora malo pogledati ponudbo. Tudi na Hrvaškem se najde kaj poceni. A podražile so se kave, čevapčiči na plaži so postali dragi. A tudi pri nas ni vse poceni."

Kot pravi, zanimanja za Hrvaško ni manj: "110.000 Slovencev ima na Hrvaškem nepremičnine. Pol milijona Slovencev spi in se skriva pred inšpekcijo, da ne bi plačali takse. In s seboj nosi hrano. Dejansko hodi na Hrvaško v hotele 250.000 Slovencev in to si lahko privoščijo, s tem ni težav. " Kot dodaja, so Grčija, Turčija, Egipt in Španija cenovno in kakovostno hudi konkurenti Hrvaške.

'Nemški vrisk' pa se ji dogaja zato, ker so je bili Nemci navajeni kot poceni destinacije in spodnji srednji razred, ki je bil pretežni gost na Hrvaškem, več ne more tja, pojasnjuje Mrvaljević.