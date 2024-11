Kam so med jesenskimi počitnicami odpotovali Slovenci?

Polna letala in avtobusi, večinoma razprodane evropske destinacije. Tako so se začele letošnje prve počitnice v tem šolskem letu. Povpraševanje je v primerjavi z lanskim počitniškim tednom višje za 20 do 30 odstotkov, ocenujejo v turističnih agencijah. Mnogi so odpotovali v toplejše kraje, v Turčijo, Dubaj, tudi Egipt, kljub nemirnemu Bližnjemu vzhodu. Agencije so sicer določena potovanja zaradi varnostne situacije prilagodile oz. spremenile.