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Kam v Ljubljani poleti? Od rimskih ostalin do sodobne umetnosti in večernih koncertov

Ljubljana, 06. 08. 2026 00.15 pred 4 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Mestni muzej Ljubljana

Poletni dan v Ljubljani je lahko priložnost, da mesto spoznate z nove perspektive. Sprehodite se skozi njegovo bogato zgodovino, pokukajte v svet sodobne umetnosti, ali obiščite domove velikih ustvarjalcev in pomembnih Ljubljančanov. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane vas čakajo raznolike razstave, vodeni ogledi, ustvarjalne delavnice in interaktivne vsebine za vse generacije. Ne glede na to, ali iščete idejo za družinski izlet, kulturni oddih ali prijeten pobeg pred poletno vročino, lahko med pestro ponudbo najdete kulturno doživetje po svojem okusu.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Spoznajte zgodovino Ljubljane

V Mestnem muzeju Ljubljana se lahko sprehodite skozi več tisočletij zgodovine slovenske prestolnice. Stalna razstava Ljubljana. Zgodovina. Mesto. razkriva razvoj mesta od prazgodovine do danes, poletni program pa dopolnjujeta manjši občasni razstavi Gremo na morje, ki obuja spomine na vaše najljubše počitnice, in Med obrambo in trgovino, kjer so na ogled izbrane najdbe z zadnjih arheoloških izkopavanj na Ljubljanskem gradu, ter obsežna razstava fotografskih del umetniške skupine IRWIN, ki ponuja vpogled v odmevne projekte in štiri desetletja delovanja kolektiva. Razstave si lahko ogledate samostojno ali jih podrobneje spoznate na vodenih ogledih, za družine pa so na voljo številni interaktivni kotički in tiskani vodniki, ki muzejsko izkušnjo še dodatno popestrijo. Ob izbranih večerih se muzejski atrij spremeni tudi v koncertno prizorišče, kjer v okviru festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani do konca avgusta potekajo brezplačni koncerti mednarodno priznanih glasbenih ustvarjalcev.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Andrej Peunik (MGML)

Odkrijte rimsko Emono

Pod ulicami Ljubljane se skriva svet Rimljanov. Odkrijete ga lahko v Arheoparku Emona, kjer se sredi današnjega sodobnega mesta skrivajo ostaline antične Emone. Sprehodite se ob ostankih rimske ceste in nekdaj mogočnega rimskega zidu, pokukajte v Emonsko hišo, obiščite Zgodnjekrščansko središče in za trenutek izkusite, kako so živeli Rimljani. Na pot v preteklost se lahko podate samostojno ali z vodstvi, ki potekajo vsako soboto ob 10. uri, s pričetkom v Mestnem muzeju Ljubljana. Družinsko raziskovanje bo popestril tudi tiskan vodnik Emona od E do A, ki bo spoznavanje zgodovine spremenil v zabavno reševanje ugank in izzivov.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Andrej Peunik (MGML)

Vstopite v svet mojstra Plečnika

Plečnikovo Ljubljano poznamo po mostovih, tržnicah, nabrežjih in številnih drugih arhitekturnih znamenitostih. Precej intimnejši vpogled v življenje velikega arhitekta pa ponuja Plečnikova hiša v Trnovem, kjer si lahko z vodstvom ogledate mojstrove originalno ohranjene bivalne prostore. Stalna razstava Plečnik. podrobneje predstavlja njegovo življenje in delo, ogled pa dopolnjuje tudi občasna razstava nagrajencev Plečnikovih nagrad 2026. Družine lahko Plečnikovo dediščino spoznajo s tiskanima vodnikoma Arhitektura je avantura in MOJstrov VRT, ki otrokom arhitektov svet približata na zabaven način. Na čudovitem vrtu ob hiši pa obiskovalce vse do sredine septembra pričakuje tudi Knjižnica pod krošnjami. Bralni kotiček v zavetju Plečnikovega vrta je super izbira za miren oddih v središču Ljubljane.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Prepustite se umetniškim doživetjem v Cukrarni

Nekdanja rafinerija sladkorja je danes eno osrednjih ljubljanskih prizorišč sodobne umetnosti. V prostorih Cukrarne so letošnje poletje na ogled razstave britanskega umetnika Phila Collinsa Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, razstava kiparskih del južnokorejske umetnice Yein Lee Komplic in skupinska razstava untranquil now, kjer se predstavlja več kot 20 mednarodnih umetnikov in umetnic, katerih dela večinoma prihajajo iz zbirke Hamburger Kunsthalle. Za mlade pripravljajo tudi Poletni ustvarjalni laboratorij, kjer na delavnicah raziskujejo sodobno umetnost, ustvarjajo z različnimi materiali ter spoznavajo krajinsko umetnost, oblikovanje z glino in svetlobne eksperimente.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Obiščite galerije v središču mesta

Poletni sprehod po Ljubljani lahko popestrite z obiskom galerij MGML, ki vabijo k odkrivanju del domačih in tujih umetnikov. Mestna galerija Ljubljana gosti razstavo Tanje Lažetić Laž, v Galeriji Jakopič je na ogled fotografska razstava Roba Hornstre Običajni ljudje, v Galeriji Vžigalica si lahko ogledate osrednjo skupinsko razstavo letošnjega festivala Svetlobna gverila, v Bežigrajski galeriji 1 pa bo od 19. avgusta dalje na ogled razstava Od skice do lutke: Lutkovno gledališče FRU-FRU. Razstave dopolnjujejo javna in kuratorska vodstva, pogovori s kustosi ter srečanja z umetniki, številni dogodki pa so brezplačni.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Podajte se po sledeh znamenitih mož Ljubljane

Za nekoliko drugačen vpogled v zgodovino mesta obiščite Vilo Zlatica, nekdanji dom ljubljanskega župana Ivana Hribarja, kjer se lahko seznanite z življenjem meščanske družine z začetka 20. stoletja. Njegovo delo in pomembno vlogo pri razvoju Ljubljane podrobneje osvetljujejo tudi vodeni sprehodi od Mestne hiše do Vile Zlatica, ki vas popeljejo mimo znamenitih stavb in lokacij, povezanih z njegovimi vizionarskimi projekti.

Na Rožniku pa je mogoče obiskati spominsko sobo pisatelja Ivana Cankarja, kjer je predstavljeno obdobje, ko je eden najpomembnejših slovenskih pisateljev živel in ustvarjal na danes priljubljenem ljubljanskem izletniškem cilju. Vstop v spominsko sobo je brezplačen.

Mestni muzej Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Izkoristite poletni popust v trgovinah MGML

Delček kulturnih doživetij v MGML lahko odnesete tudi s sabo domov. V muzejskih in galerijskih trgovinah ter v spletni trgovini (s kodo SUMMER15) je do 31. avgusta na izbrane izdelke produkcije MGML ter publikacije, starejše od šestih mesecev, na voljo 15-odstotni poletni popust. Med raznolikimi katalogi, umetniškimi izdelki in domiselno oblikovanimi spominki lahko poiščete tudi darilo ali trajen spomin na poletni dan v Ljubljani.

Celoten program razstav, dogodkov, odpiralnih časov in terminov vodenih ogledov je objavljen na spletni strani Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

Naj bo letošnje poletje priložnost, da Ljubljano spoznate z nove perspektive – skozi njeno zgodovino, umetnost, arhitekturo in zgodbe ljudi, ki so jo oblikovali.

 

Naročnik oglasa je Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML).

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