Kam z mulci poleti?

Konec šolskega leta je pred vrati. In če otroci odštevajo dneve, ure in minute do 23. junija, ta datum za mnoge starše pomeni začetek skrbi in težav. Kam z otrokom? Najbolj informirani ljubljanski starši še kako dobro vedo, kateri je eden najpomembnejših datumov v letu. To je dan, ko občina na spletu odpre prijave za sofinancirane počitniške programe. In takrat so družine v nizkem startu. Letos je bilo to 4. maja ob 7. uri zjutraj. A le 14 minut je trajalo, da so se prosta mesta zapolnila. Kar ni nič presenetljivega, če vam razkrijemo, da tedensko ljubljanska občina varstvo sofinancira le 16 otrokom. Resda je 12 mest že vnaprej rezerviranih in plačanih za socialno najšibkejše, a tudi tisti s povprečnimi dohodki si težko ali ne morejo privoščiti tedna dejavnosti, če je cena le-teh med 200 in 300 evri. Sploh, če ima družina dva ali več otrok. Letos sta iz borbe za sofinancirane programe izpadli tudi deklici Adelina in Nuryn iz Ljubljane. Bosta pa več časa preživeli na fužinskih ulicah, je obupana njuna mama.

Ni pa povsod tako. Poiskali smo dve občini, ki bi lahko bili vsej državi za zgled. Ena je celjska. Tam že skoraj desetletje vse poletje pustijo odprta šolska vrata 1. osnovne šole. In otroci do vključno petega razreda lahko počitnice preživljajo pod vodenim pedagoškim varstvom. In nikomur ne odrečejo druženja, tudi če je iz kakšne druge občine. 14 evrov na dan stane tako varstvo starše. Kar je 70 evrov na teden in evro manj na dan za vsakega naslednjega otroka. Povsem zastonj pa je druženje na Vrhniki. Tam že skoraj dve desetletji organizirajo poletne Vklope. Zabavne počitnice za vaše najmlajše je njihov moto. Sprejmejo vse osnovnošolce, od prvega do devetega razreda, pa tudi tiste iz sosednjih občin.

Zakaj ni povsod tako? Šolsko ministrstvo je spomladi v novelo zakona o osnovnih šolah celo zapisalo člen, po katerem bi lahko bile prav vse šole čez poletje odprte. Angažirane za počitniško varstvo. A je nepričakovano ta člen nato iz osnutka predloga zakona izginil. Kam, na šolskem ministrstvu ne pojasnjujejo. Ne želijo učiteljev siliti, da bi poleti delali?

In tako staršem, ki niso z Vrhnike ali iz Celja, ne preostane drugega, kot da otroke vozijo k starim staršem ali plačujejo draga počitniška varstva. Da so cene visoke, se ponudniki celo dobro zavedajo. A da letošnje stroške dodatno veča še visoka inflacija, pravijo. In programe imajo zapolnjene. Vsako leto. Se pa ob tem starši zagotovo sprašujejo, katera je tista starost, ko lahko otroku rečemo, da je lahko doma sam. Pogovarjali smo se s klinično psihologinjo, ki pravi, da je to od otrokovega 10. leta naprej. In posneli smo tudi pogovor z Davidom Slugo, glavnim igralcem mladinskega filma Poletje v školjki, ki je pričujoč dokument, kako smo poletja otroci preživljali nekoč. Nas je kdo čuval, od kdaj smo bili doma sami?

Odgovori vas čakajo v rubriki Inšpektor v sobotni oddaji 24UR!