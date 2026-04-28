Kam z odpadnim jedilnim oljem? Hranozavestna navada, ki se splača

P.R.
lidl predaja donacije ekologi brez meja velenje 2026 02 03 MP7 4702 foto markopigac pigac si

Nepravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem ima za okolje škodljive posledice. Če z njim ravnate pravilno, pa lahko postane dragocen odpadek. Preberite nasvete, kam z odpadnim jedilnim oljem.

V Sloveniji letno zavržemo več kot 390.000 litrov odpadnega jedilnega olja, ki ga ni mogoče mešati z drugimi odpadki. Že en liter nepravilno odloženega olja lahko onesnaži več kot 1.000 litrov vode, olje na kompostu preprečuje naraven razkroj, zlivanje v odtok pa zamaši kanalizacijo in oteži delovanje čistilnih naprav. Prav zato je pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem ključnega pomena.

24. april je slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga je leta 2023 na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev razglasila Vlada Republike Slovenije z namenom ozaveščanja o odgovornem ravnanju s hrano. Zaobjema celosten odnos do hrane, tudi ko gre za pravilno ravnanje z odpadki. Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega mnogi menijo, da ni škodljiv. Prav zato ga številni nepravilno odlagajo.

Lidl predaja donacije Ekologi brez meja Velenje
FOTO: MP Produkcija

Kakšne so posledice nepravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja?

Če olje zlijemo v odtok, ne povzročimo škode le naravi. Olje maši cevi, otežuje delovanje čistilnih naprav, povzroča visoke stroške čiščenja kanalizacije in nastanek maščobnih balvanov. Olje ne sodi niti na kompost ali travnate površine, saj preprečuje naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov. Sčasoma lahko pronica v podtalnico, ki je ključni vir pitne vode v Sloveniji, njeno onesnaženje pa lahko zaznamuje okolje za več sto let.

Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem je zelo preprosto

Dobra novica je, da lahko z zelo enostavnimi koraki vsak pravilno zavrže odpadno jedilno olje. Po kuhanju najprej počakajte, da se olje ohladi. Nato ga prelijte v lastno embalažo, jo zaprite in olje oddajte v za to namenjen zbiralnik na zbirnih centrih komunalnih podjetij ali nekaterih ekoloških otokih. Zbiralnike za odpadno jedilno olje najdete tudi pred 21 trgovinamii Lidla Slovenija.

Splača se biti hranozavesten

Hranozavesten je tisti, ki s hrano ravna premišljeno, si prizadeva  čim manjši zavržek hrane, načrtuje nakupe, pri ravnanju s hrano pa je pozoren tudi na vpliv na okolje.

Bodite hranozavestni in oddajte odpadno jedilno olje v zbiralnike pred Lidlovimi trgovinami. Zbiralniki omogočajo enostavno oddajo olja s plastenko vred. Vanje poleg jedilnega olja lahko odložite še svinjsko mast, margarino, maslo in olje iz vložnin brez dodatnih primesi, kot je kis.

Lidl Ptuj zbiralnik
FOTO: MP Produkcija

V Lidlu Slovenija zbiranje odpadnega olja združijo z dobrodelnostjo

V Lidlu Slovenija so leta 2022 začeli pilotni projekt zbiranja in reciklaže odpadnega jedilnega olja pred dvema trgovinama. Zaradi pozitivnega odziva so zbiralnike postopoma razširili, njihov cilj pa je, da mrežo v prihodnosti še povečajo. Pri zbiranju jedilnega olja so lani naredili še korak dlje in zbiranje odpadnega olja povezali z dobrodelnostjo. Izkupiček od zbranega jedilnega olja so kot donacijo v znesku 4.280 evrov namenili Ekologom brez meja, podobne akcije pa bodo izvedli tudi v prihodnje.

Ste vedeli, da se zbrano jedilno olje lahko predela v biodizel?

Zbrano olje Lidl predaja pogodbenemu partnerju Bolje, ki skrbi za zbiranje, transport in reciklažo v biodizel – letno iz olja, zbranega v zbiralnikih pred Lidlovimi trgovinami, nastane več kot 1.000 litrov biodizla. Takšno sodelovanje je odličen primer krožnega gospodarstva, kjer odpadek postane dragocena surovina, hkrati pa prispeva k zmanjševanju okoljskega odtisa.

 

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

