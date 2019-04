Kam z ostanki velikonočne pojedine?

Z vakuumiranjem odstranite zrak in s tem kisik iz embalaže. Kisik je namreč hrana bakterij, ki povzročajo propadanje hrane. To se najprej pokaže s spremembo oz. izgubo vonja in okusa, na koncu pa živila splesnijo ali zgnijejo, zato jih je treba zavreči.

Shranjevanje velikonočnih dobrot

Za kratkoročno shranjevanje živil in ostankov obrokov priporočamo vakuumske posode, ki so narejene iz kakovostnih in živilsko neoporečnih materialov brez BPA. Če dajete prednost naravnim materialom, izberite steklene vakuumske posode. Ne glede na to, kateri material posod izberete, boste z vakuumiranjem podaljšali obstojnost in svežino živil, uredili hladilnik in shrambo ter preprečili širjenje vonjav po kuhinji. Za vas to pomeni, da v času praznikov ne rabite 3 dni zapored jesti velikonočne šunke in jajc, ampak jih lahko za dan ali kar teden dni pospravite v hladilnik v vakuumsko posodo in si jih ponovno privoščite za večerjo ali celo malico v službi.

Hrana v vakuumu bolje in dlje obdrži hranljive vrednosti ter okus in arome. Zagotavljamo vam, da ne boste prikrajšani pri okusu šunke in potice, če jih boste shranili v vakuumske posode.