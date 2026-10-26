Kam z otroki med počitnicami?

Za osnovnošolce in dijake so se začele jesenske počitnice. Za otroke to pomeni en teden odmora od šole, za starše pa morda skrb, kako poskrbeti za počitniško varstvo. Izbire je veliko, naša ekipa pa je obiskala Turistično kmetijo Pod kostanji, kjer otroci ne le skrbijo za živali in kmetijo, ustvarjajo tudi na delavnicah lego robotike.