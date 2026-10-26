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Kam z otroki med počitnicami?

Ljubljana, 26. 10. 2026 20.18 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Laura Gomboc
Počitnice na kmetiji

Za osnovnošolce in dijake so se začele jesenske počitnice. Za otroke to pomeni en teden odmora od šole, za starše pa morda skrb, kako poskrbeti za počitniško varstvo. Izbire je veliko, naša ekipa pa je obiskala Turistično kmetijo Pod kostanji, kjer otroci ne le skrbijo za živali in kmetijo, ustvarjajo tudi na delavnicah lego robotike.

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KOMENTARJI1

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BroNo1
26. 10. 2026 20.45
Starši planirajo in vzamejo dopust…ne da ga porabijo celega potem pa stokajo. Vsi smo imeli otroke in vedeli kako bomo skupaj med počitnicami.
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