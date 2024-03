Kam za 1. maj in poletje ? V prekrasno ŠPANIJO!

Španija že vrsto let sodi med najbolj priljubljene počitniške destinacije Evrope. Z razlogom! Gre namreč za razgibano in raznoliko deželo, kjer na svoj račun pridejo vsi: tako tisti, ki želijo uživati ob morju, kot tudi pohodniki, kolesarji, raziskovalci, nogometni in kulinarični navdušenci. Predvsem pa v številnih delih Španije poletje traja vse od zgodnje pomladi, pa do pozne jeseni, zato je odlična izbira tudi takrat, ko nas v celinski Evropi še in že pošteno zebe.

Raj za aktivna počitnikarje in popotnike

Španske pokrajine in mesta kar kličejo, da jih raziščete, morje je na številnih delih ravno prav vzvalovano za deskarske in kajtarske užitke, hribovita pokrajina ponuja neomejene možnosti za pohodniške in kolesarske ture. Če k temu prištejete še več kot 8.000 km plaž , izjemno kulinariko, odlična vina, španski temperament in največje število barov v Evropi, ne čudi, zakaj so počitnice v Španiji odlična izbira tako v pomladnih dneh, za prvi maj kot tudi čez poletne počitnice in globoko v jesen. Da edinstveno špansko izkušnjo približajo čim širšemu krogu počitnikarjev in popotnikov, so na Počitnice.si pripravili posebne počitniške pakete, sestavljene iz nizkocenovnega prevoza iz okoliških letališč in bogatega nabora različnih tipov nastanitev za vsak okus in žep v različnih španskih turističnih krajih. Rezultat so NORO ugodne počitnice v Španiiji, ki si jih lahko oblikujete povsem po svoji meri: tako, kar zadeva destinacijo in število dni oddiha, kot tudi želeno namestitev. Doživite nepozabno špansko izkušnjo po SUPER ugodni ceni ! Privoščite si nepozabne počitnice na Mallorci, Menorci, Costa Bravi, Tenerifu, Lanzarotu, v Valenciji, Malagi ali Alicanteju tudi do 30 % ugodneje! Rana ura je na Počitnice.si najugodnejša ura! Zato čim prej preglejte ponudbo počitnic v Španiji TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si pravočasno zagotovite noro špansko avanturo! Za več informacij in rezervacije so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si vselej na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, in sicer v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

TO so najbolj vroče španske destinacije leta 2024!

So vas zamikale počitnice v topli, sončni in temperamentni Španiji? Brez skrbi, s Počitnice.si lahko to čudovito deželo obiščete po izjemno ugodni ceni - spomladi, za 1. maj, čez poletje, tudi jeseni. Čudovitih španskih počitniških točk zagotovo ne bo zmanjkalo, TOP ugodnih ponudb prav tako ne!