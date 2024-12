Kam za praznike in novo leto? Slovence vleče v tujino

Že konec novembra prvi adventni izleti po Evropi, zdaj se nadaljuje z novoletnimi potovanji.

"Evropske prestolnice so absolutno številka ena, zlata klasika Pariz, London, Istanbul, Amsterdam, Milano, Rim, Madrid in še in še," našteva Matej Knaus, direktor Turistične agencije Palma.

Ne le Evropa, letos so se številni odločili za daljša, medcelinska potovanja, od 10 do 20 dni. "Mi smo pohecali in rekli, da bomo več kot 20-krat nazdravljali novemu letu letos."

Odvisno namreč, v katerem časovnem pasu bomo. "Naši gostje začnejo nazdravljati tam v daljni Avstraliji in Novi Zelandiji, na otokih, kot so Fidži, Samoa, potem bodo silvestrovali in nazdravljali na Baliju, Filipinih, Šrilanki, Tajski ..." še pravi Knaus.