Številni Slovenci med prazniki v toplejše kraje, priljubljeni tudi božični sejmi

Slovenke in Slovenci se tudi med božično-novoletnimi prazniki radi odpravimo na potovanje - tako v bolj oddaljene in toplejše kraje kot na nekajdnevne izlete v evropske prestolnice. Že tradicionalno pa so med Slovenci priljubljeni tudi božični sejmi, številni pa se odločijo tudi za križarjenja. In kam bomo potovali v letu 2020?

Številni so se, ali pa se še bodo, tudi letos odpravili na enega izmed številnih božičnih sejmov, ki ostajajo tradicionalno priljubljeni pri Slovencih. "Letos je ogromno zanimanja za Prago, Dunaj, Gradec, Nurnberg in Rothenburg, Munchen, Salzburg, Padovo, Verono, Budimpešto, Rim, Toskano, … vlada tudi veliko zanimanje za t.i. predbožične dvojne programe, kjer se na enem izletu obiščeta 2 mesti: Nurnberg in Rothenburg, Bratislava in Dunaj, Beograd in Avala, Salzburg in Wolgangsee, Praga in Dresden,"sporočajo iz agencije Palma. Priljubljeni so tudi nekajdnevni izleti v evropska mesta, kot na primer Praga, Dunaj, Gradec, Nurnberg in Rothenburg, Munchen, Salzburg, Padovo, Verono, Budimpešto, Rim, Toskano… V decembrskem času pa se številni odpravijo po božičnih nakupih tudi v bolj oddaljeno Barcelono, Madrid, London, Pariz, Istanbul, Berlin in Lizbono: "Potem je tukaj še naš poseben produkt, ko smo se odpravili na Laponsko, kjer smo potrkali na vrata Božičku in njegovi ekipi. Nepozabno doživetje za celo družino in popolnoma razprodano letalo," pripovedujejo pri Palmi.

Božični sejmi so med Slovenci tradicionalno priljubljeni. FOTO: Shutterstock

Spet drugi pa božično-novoletne praznike izkoristijo za skok v toplejše kraje. Letos je, kot kažejo podatki Palme, najbolj priljubljen Egipt. "Iz leta v leto pa vse bolj postajajo priljubljene t.i. sanjske destinacije, Maldivi, Sejšeli, Kuba, Dominikanska republika, Mehika, Oman, Tajska, Vietnam… in pa seveda Dubaj, ki je med Slovenci zelo priljubljen, predvsem za preživljanje počitnic." In tako kot je razgibana ponudba in možnost številnih počitniških destinacij, so razgibane tudi cene. Medtem ko je potrebno za enodnevna potovanja odšteti nekaj deset evrov, enodnevno silvestrovanje na Dunaju vas bo pri Palmi tako stalo 40 evrov, se cene za daljša, letalska potovanja gibljejo vse od 500 pa vse tja do 3000 evrov in več. "Predvsem nekateri zmotno mislijo, da so novoletna potovanja bistveno dražja. V kolikor potujejo v organizaciji turistične agencije, to vsekakor ne drži. Namreč svoje zakupe napravimo že leto dni vnaprej," pravijo pri agenciji Palma. Križarjenje je dobra izbira tudi med božično-novoletnimi prazniki "Križarjenje v božično-novoletnem času je še posebej zanimivo in zagotovo nepozabno za vse, ki radi obiskujejo adventna dogajanja, imajo radi okrašena mesta in velike jelke,"pravi Mladen Barukčić, direktor Sveta Križarjenj in dodaja, da so"ladjarji so s svojimi ekipami na ladjah mojstri zabave". Med Slovenci je povpraševanja po križarjenju v času veselega decembra veliko, saj "Slovenci večinoma radi praznujemo Božič in novo leto, poleg tega pa je to tudi termin, ko tudi družinam že pašejo vsaj krajše počitnice saj so nekje na pol poti med jesenskimi in zimskimi šolskimi počitnicami". A Barukčić dodaja, da gre za izredno zaseden termin, za katerega "niste niti malo prezgodnji v kolikor opravite rezervacijo eno leto vnaprej". In kam najraje potujemo? Kljub bližnjim Sredozemskim križarjenjem se Slovenci v precejšnji meri odločamo za toplejše kraje, kot so Karibi in Dubaj oziroma Združeni Arabski Emirati, v zadnjem času pa vse bolj tudi za Jugovzhodno Azijo.

Svetujejo, da križarjenja rezervirate tudi leto dni vnaprej.

Cene križarjenj v času božično-novoletnih počitnic so v povprečju od 50 do 200 odstotkov ali več višje glede na ostale termine. To pomeni, da lahko, ob pravočasni rezervaciji, dobite 8-dnevno novoletno križarjenje po Sredozemlju od približno 650 evrov na osebo naprej. Ravno tako so podobne cene križarjenj tudi za ostale destinacije kot so Južna Amerika, Karibi, Dubaj, itd., do katerih pa je potrebno računati še na strošek letalskega prevoza in kakšne dodatne hotelske nočitve, še pravi Barukčić. Večina novoletnih križarjenj za vstop v leto 2020 že zasedenih, dodaja. "Potovalne navade Slovencev se tudi spreminjajo, predvsem tistih, ki so križarjenja že spoznali in vedo, da so nekatera križarjenja zelo zgodaj zasedena saj se vedno več ljudi odloča za zgodnje rezervacije, namreč le tako si lahko zagotovijo možnost izbiranja kategorij namestitve na ladji, ob enem pa so deležni tudi cenovnih ugodnosti za zgodnje prijave. Običajno Slovenci rezervirajo križarjenja 4 do 7 mesecev pred odhodom." In kam bomo potovali v letu 2020? "Trend v turizmu je nazaj k naravi," pravijo pri Palmi. Vse več je tako povpraševanja po počitnicah na manjših grških otokih, ki jih še ni zajel masovni turizem. Ker imamo Slovenci radi "vse kar je zeleno in gorato", novi počitniški trend postajajo severnoevropske države, Finska, Švedska in Norveške, pa tudi Škotska in Irska. Veliko zanimanja je tudi za Islandijo in Rusijo, vse bolj pa se odpirajo tudi dosedaj dokaj neznane kot turistične destinacije, dežele STANE - Kazahstan, Uzbekistan in Kirgizistan.

Vse bolj je med turisti priljubljen tudi Kirgizistan. FOTO: Shutterstock