Kam za prvi maj? Namigi slovenskega popotnika

V času, ko se odločamo, kam v Sloveniji za prvi maj, ponavadi ni težava, da nimamo idej, pač pa da jih je preveč. Slovenski popotnik in avtor izletnika Jaz pa pojdem Žiga Rejc je razkril, kam pobegniti za dan ali dva; v paru, z družino ali s skupino prijateljev, brez gneče.

Enodnevni izlet: Klevevž in Otočec

"Verjamem, da je marsikdo že slišal za Klevevž, nisem pa prepričan, če ga je že vsakdo obiskal. Obiskal sem ga že dvakrat in nikoli tam ni bilo gneče," je rekel Rejc. Klevevž je sicer naravni termalni izvir, kjer je kopanje možno vse leto, saj ima voda približno 25 stopinj Celzija, parkirišče pa je oddaljeno pet minut hoje od toplic. Za piko na i je svetoval še obisk Gradu Otočec: "Sprehod okoli gradu, most čez Krko, urejen park, in če si za razvajanje – kava ali kosilo v grajski restavraciji," je dejal.

Dvodnevni oddih: Bela krajina

"Bela krajina. Meni ena ljubših destinacij za vikend pobeg," je razkril Rejc, ki priporoča začetek poti v Metliki z obiskom letala DC3 v vasi Otok, s katerim so med drugo svetovno vojno reševali zavezniške vojne ujetnike. Namignil je še na nadaljevanje poti do izvira reke Krupe.

"Ob Kolpi svetujem še sprehod do razgledne točke Stezice, kolesarjenje ob Kolpi in degustacijo belokranjskih vin in lokalnih izdelkov," je še povedal in svetoval pokušino belokranjske pogače. "Od aprila vabimo goste, da obiščejo tudi lokalne ponudnike v okviru projekta Odprta vrata Bele krajine. Prvomajske počitnice v Beli krajini se letos začnejo s tradicionalnim Jurjevanjem, ki ga bomo praznovali 26. aprila v mestnem jedru Črnomlja," pa so sporočili iz Razvojno-informacijskega centra Bela krajina.

Zaljubljeni od otoka ljubezni do term

"Pomlad je tu, s tem pa vse cveti in diši po ljubezni. Otok ljubezni je zato prava izletniška destinacija," je popotnik opisal otok sredi Mure. Poleg muzeja in vožnje z brodom čez Muro je svetoval še obisk izbranih term. Za romantičen podaljšek lahko obiščete Vipavsko dolino, kjer bo od 25. do 27. aprila sicer potekal festival teka na ultra dolge proge Ultra-trail Vipavska dolina.

Z Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina so zato sporočili, da pričakujejo povečan obisk: "Letos je pred nami že 10. izvedba, na kateri pričakujemo kar 2500 tekačev z vsega sveta. Dogodek, ki s štartom in ciljem v Ajdovščini ter več kot 200 km skupne dolžine prog dobesedno objame celotno Vipavsko dolino ter na Goriškem prestopi tudi v sosednjo Gorico, postaja pravi festival teka na ultra dolge proge."

Z otroki v Olimje ali prestolnico

Družinam Rejc svetuje obisk Olimja: "Najprej se odpravite na Jelenov greben, kjer bodo otroci spoznali jelene in jih nahranili s koruzo. V bližini lahko obiščete Kočo pri čarovnici ali Čokoladnico Olimje, kjer boste razvajali svoje brbončice," je dejal.

Družinam, ki se bodo odločile za prestolnico, pa na Turizmu Ljubljana "svetujemo nakup Turistične kartice Ljubljane, ki vključuje več kot 30 znamenitosti, od muzejev, galerij, živalskega vrta do vožnje z ladjico in brezplačne uporabe avtobusnega prevoza".

S prijatelji adrenalinsko ob Soči

Za skupine prijateljev je Rejc priporočil nekaj bolj drznega: "Predlagam, da se podate v Soča Fun Park, ki je eden najbolj adrenalinskih parkov v Sloveniji. Zipline, plezalne poti, viseči mostovi in razburljive avanture," je opisal tamkajšnjo ponudbo. Po doživetju je svetoval še obisk Solkanskega mostu, enega največjih kamnitih mostov pri nas, ki ponuja razgled na Sočo, ali pa zaključek z vinsko degustacijo v Goriških brdih.

V bližini, v Novi Gorici, si lahko ogledate Muzeje na meji, ki jih priporočajo pri Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina: "Največji porast obiska beleži Muzejska zbirka Kolodvor v stavbi železniške postaje v Novi Gorici."

Za gurmana pa Ljubljana

Za ljubitelje kulinarike in umetnosti je prestolnica odlična izbira. "Na kulinaričnem potepu 'Dobimo se na plac" udeleženci okusijo številne dobrote ..., ob petkih pa lahko uživate v Odprti kuhni. Udeležite se lahko kreativnih rokodelskih delavnic pri dežnikarici, zlatarju, lončarju, tkalki in tiskarju," so še sporočili iz Turizma Ljubljana.

