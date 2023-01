Kam za zimske počitnice v Sloveniji?

Najbolj priljubljeno družinsko smučišče v Sloveniji Smučarski center Cerkno je z več kot 120 cm naravnega snega top izbira za ljubitelje smučanja in zimskih aktivnosti.

Posebno družinsko akcijo z brezplačnim ogledom Postojnske jame za otroke med šolskimi počitnicami pa so pripravili tudi v Parku Postojnska jama.

icon-expand Smučarski center Cerkno FOTO: SC Cerkno

18 kilometrov urejenih smučarskih prog, pretočno smučišče z najsodobnejšo opremo ter cenovno najbolj ugodna smučarska karta med velikimi smučišči v Sloveniji. To je samo nekaj razlogov, zakaj je SKI center Cerkno že več let zapored nosilec naziva Naj smučišče v Sloveniji.

icon-expand Smučarski center Cerkno FOTO: SC Cerkno

DRUŽINSKO SMUČIŠČE Smučarski center Cerkno je družinska destinacija. Izbirate lahko med različnimi tipi smučarskih prog; od položnejših s trakom za začetnike, srednje zahtevnih s sidri, do strmih in zahtevnejših, za bolj izkušene smučarje. 6-sedežnici in 4-sedežnici omogočata polno izkoriščen smučarski dan brez čakanja v vrsti.

icon-expand Smučarski center Cerkno je nosilec naziva Naj smučišče v Sloveniji. FOTO: SC Cerkno

Najmlajši otroci lahko v zimskih radostih uživajo na sankaški progi, na snežnem vrtiljaku ali igralih na vrhu smučišča. Naprave obratujejo vsak dan od 9. do 16. ure.



PESTRO DOGAJANJE OB SMUČIŠČU Smučarski center Cerkno z Alpsko Perlo na vrhu smučišča ponuja raznoliko dogajanje in najlepši pogled na Julijske Alpe in Triglav.

icon-expand Družine z otroki obožujejo plavanje v termah Hotela Cerkno. FOTO: SC Cerkno

Ljubitelji plavanja in term pa ste dobrodošli v termalnem kopališču Hotela Cerkno. Za pravo zimsko razvajanje in utrditev odpornosti pa so gostje dobrodošli tudi v solni sobi hotela.

icon-expand V času zimskih počitnic imajo otroci brezplačen vstop v Postojnsko jamo! FOTO: Postojnska jama

V ČASU ZIMSKIH POČITNIC VELIKI POPUSTI TUDI V POSTOJNSKI JAMI Kam med zimskimi počitnicami, če ne smučam? Kako izkoristiti dan ob slabem vremenu? Vkrcajte se na legendarni jamski vlakec in izkoristite izjemen družinski popust v Parku Postojnska jama! Družinska vstopnica (28. januar-12. februar) vključuje karti za 2 odrasli osebi in brezplačen vstop za 2 otroka (do 15 let). Na poti z vlakcem skozi čarobno Postojnsko jamo vas čakajo vznemirljivi prizori, z vodnikom pa se boste sprehodili med osupljivimi kapniki in si čisto od blizu ogledali še najslavnejšo prebivalko jame – človeško ribico – naše zmajeve mladičke.

icon-expand Hotel Jama je moderen družinski hotel tik ob največji svetovni znamenitosti v Sloveniji. FOTO: Postojnska jama