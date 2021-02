Kamala Harris Pahorju poslala zahvalno pismo za čestitko ob izvolitvi

Podpredsednica ZDA Kamala Harris se je predsedniku republike Borutu Pahorjuzahvalila za čestitko, ki ji jo je poslal ob izvolitvi. Kot je dodal, je izrazila prepričanje, da lahko le s tesnim sodelovanjem premagamo izzive sedanjega časa, od pandemije do podnebnih sprememb, in zagotovimo mir, razvoj in pravičnost za vse.