Pol milijona evrov manj za sanacijo pešpoti med Piranom in Fieso

Sledovi podorov kamenja so vidni na okrušenih stopnicah, zvitih ograjah in nenazadnje v morju. Vse te skale so se v more skotalile po klifu, tudi po pešpoteh. "Skale mogoče padejo tri, ali pa pet na leto, takih večjih skal. En takšen kamen, manjši, kot je na primer ta kamen, če pade s 50 metrov višine ubije človeka," pravi Egon Štibilj, poveljnik civilne zaščite Piran.

In takšno kamenje ne pada nekajkrat letno, ampak nekajkrat dnevno. Zato je pot zaprta. Eni domačinki je kamen s klifa konec februarja poškodoval vretence. A kljub prepovedi prehoda in zapori z obeh strani se številni požvižgajo na opozorila. "Mislim, da se ljudje, ki gredo mimo zapore in hodijo tukaj z otroci, ne zavedajo te nevarnosti."

Za sanacijo bi potrebovali v prvi fazi 650.000 evrov, kar je bilo zapisano v predlogu proračuna za letos, ki pa ni bil sprejet. V novem predlogu pa so sredstva oklestili za kar pol milijona evrov. "V novem predlogu imamo pripravljenih 150.000 evrov sredstev za prvi del sanacije klifa, kar bi zajemalo čiščenje brežine z odstranjevanjem kamenja,"potrdi podžupan Karlo Radovac.

To sicer ni sanacija, ki bi pot naredila povsem varno, takšen poseg bi stal več kot dva milijona evrov. Je pa začasen ukrep, ki bi lahko uredil razmere za nekaj let oziroma vsaj za to poletno sezono. Turistični ponudniki tako držijo pesti, da bo šlo vse po načrtu, saj številni turisti hodijo iz Fiese v Piran v restavracije, v obratni smeri pa na plažo ... "Tisti, ki to pot poznajo in pridejo z zemljevidom in vprašajo, kako pa gremo tukaj mimo, tisti bodo občutili, da te poti ni na voljo," pravi Dagmar Pečovnik, iz hotela Piran.

Po najbolj optimističnih napovedih bi tako lahko pot odprli sredi junija - a le pod pogojem, da bo Piran končno dobil proračun za letošnje leto proračun za letošnje leto.