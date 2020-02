Kamen spotike: nov most na beltinski Otok ljubezni

"Avtor te stvaritve si zasluži Pritzkerjevo nagrado, glede na to, kako mu je uspelo (ne)prefinjeno zliti ta betonski monstrum z neokrnjeno naravo v okolici. Škoda, da se ni našel denar še za kakšnih dodatnih od 5 do 10 kubičnih metrov betona, bi stvar prišla še bolj do izraza. Tisto, kar bo pretehtalo k podelitvi nagrade, je izbira dekorativnega materiala – poceni kitajska imitacija istrskega kamna …" je na družbenem omrežju med drugim zapisal eden od nasprotnikov novega mostu, ki povezuje breg z Otokom ljubezni, ki ga je Mura oblikovala s svojim rokavom.

Most, ki je trenutno v vmesni gradbeni fazi, iz katere še ni razvidna končna podoba objekta, stoji na območju Nature 2000. In ker se arhitektura ob Muri pogosto povezuje z lesenimi brodi in plavajočimi mlini, smo preverili, ali kamnito-betonski most 'sodi' v neokrnjeno naravo in ali je občina pridobila vsa potrebna soglasja. Za začetek pa nas je zanimalo, zakaj si je občina pravzaprav zaželela nove pridobitve in bo ob tem še betonirala del obrežja, kjer bodo sprehajalci med drugim lahko posedali. Most je namreč pred tem že stal tam.

Dve muhi na en mah: protierozijska rešitev in sveže dogajanje na Muri

Direktor občinske uprave (OU) Beltinci Borut Balažicnam je pojasnil, da bo novi objekt združil dve rešitvi. Ker je to območje ob Muri poplavno, bosta gradnja mostu in ureditev brežin pomagala brzdati reko, poleg tega pa se bodo tam lahko odvijale nove programske vsebine, ki bodo privabljale več obiskovalcev. "Upoštevali smo omejitve, ki jih postavlja narava glede na lokacijo objekta – nihanje vodostaja reke Mure. Objekt je projektiran na način, da bo zadostil minimalnim zahtevam za mehansko odpornost in stabilnost v danem območju. Nove brežine predstavljajo protierozijsko rešitev, hkrati pa nudijo možnost, da jo bodo uporabljale različne ciljne skupine uporabnikov in so varne," je zatrdil direktor.