Kamenik oproščen preprodaje drog

Po besedah predsednika senata Davida Špernjaka je preiskovalni sodnik v postopku presojal zgolj navedbe, ki niso bile podkrepljene z dokazi. Vsi dokazi in listine, tudi tisti, pridobljeni s tajnim policijskim delovanjem in opazovanjem, so bili po njegovih besedah nezakonito pridobljeni ter zato izločeni iz sodnega spisa.

Na naroku so prebrali zagovor Kristijana Kamenika iz maja 2000. Takrat je zanikal navedbe iz sklepa o uvedbi preiskave, zaslišanje pa označil kot nekorektno in zapisnika ni želel podpisati.

Kamenikova zagovornica, odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar, je povedala, da glede na izločitev vseh dokazov drugačne odločitve kot oprostilne ni bilo pričakovati.