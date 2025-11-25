Svetli način
Slovenija

Kamenik oproščen preprodaje drog

Celje, 25. 11. 2025 13.08 | Posodobljeno pred 32 minutami

STA
Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je na naroku oprostil Kristijana Kamenika, obtoženega nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami iz leta 1999. Predsednik senata David Špernjak je pojasnil, da je bil Kamenik oproščen, ker je sodišče izločilo vse dokaze, saj so bili pridobljeni nezakonito. Tožilstvo za zdaj ni napovedalo pritožbe.

Po besedah predsednika senata Davida Špernjaka je preiskovalni sodnik v postopku presojal zgolj navedbe, ki niso bile podkrepljene z dokazi. Vsi dokazi in listine, tudi tisti, pridobljeni s tajnim policijskim delovanjem in opazovanjem, so bili po njegovih besedah nezakonito pridobljeni ter zato izločeni iz sodnega spisa.

Na naroku so prebrali zagovor Kristijana Kamenika iz maja 2000. Takrat je zanikal navedbe iz sklepa o uvedbi preiskave, zaslišanje pa označil kot nekorektno in zapisnika ni želel podpisati.

Kamenikova zagovornica, odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar, je povedala, da glede na izločitev vseh dokazov drugačne odločitve kot oprostilne ni bilo pričakovati.

Kristijan Kamenik na sodišču
Kristijan Kamenik na sodišču FOTO: Bobo

Tožilka Katarina Šilec pritožbe za zdaj ni napovedala.

Današnji narok in izrek sodbe je 52-letni Kamenik spremljal prek videopovezave iz mariborskega pripora. Na mariborskem sodišču mu sicer sodijo zaradi domnevne preprodaje drog leta 2023 na območju Slovenske Bistrice.

Kamenik je bil obtožen nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami iz leta 1999. Obtožnica v tej zadevi je doletela tudi njegovo mamo Marijo, brata Konrada in Saša Fijavža. Tožilstvo je Kameniku očitalo, da je iz pripora, v katerem je bil zaradi obtožb, povezanih s štirikratnim umorom v Tekačevem iz marca 1997, preko mobitela vodil hudodelsko družbo, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil.

V omenjeni zadevi so bili leta 2003 že pravnomočno obsojeni njegova mama Marija, ki je že pokojna, brat Konrad in Fijavž. Vsi so s tožilstvom že pred ponovljenim sojenjem in v času, ko je bil Kamenik v zaporu zaradi preprodaje drog v Italiji, podpisali sporazum o priznanju krivde. Obsojeni so bili na zaporne kazni.

