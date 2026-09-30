Kamera bo zaznala registrsko, izračunala hitrost in prehitrim poslala kazen

Sekcijsko merjenje hitrosti bo na štirih odsekih avtocest. Na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu, na primorski pri Logatcu v smeri Ljubljane, na štajerski v trojanskih predorih, na odseku gorenjske avtoceste pa proti Kranju.

Z učiteljico vožnje Špelo Rojc smo se odpravili na odsek Brod–Vodice, dobrih 10 kilometrov. "Prvi nasvet je zagotovo ta, da peljemo po omejitvah. Ko vstopamo na avtocesto ali hitro cesto, se prepričamo, kakšna je omejitev," svetuje sogovornica.

Lahko pa vozniki vozijo tudi s tempomatom. "Obstaja možnost, da se bo na teh sekcijskih merjenjih omejitev spreminjala, kar pomeni, da moramo biti pozorni in tudi tempomat pravočasno popraviti," poudarja sogovornica.

Kamera bo zaznala registrsko pri vstopu in izstopu na odseku avtoceste, sistem pa bo na podlagi njegove dolžine in časa vožnje izračunal povprečno hitrost.