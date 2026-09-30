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Kamera bo zaznala registrsko, izračunala hitrost in prehitrim poslala kazen

Postojna, 30. 09. 2026 20.12 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
Tanja Volmut
Sekcijsko merjenje hitrosti

Po vseh zapletih je zdaj jasno tudi za odsek štajerske avtoceste – sekcijsko merjenje se tam lahko začne. Urad za meroslovje je namreč končal postopek prve overitve še za četrti odsek, kjer bo sekcijsko merjenje hitrosti potekalo – od predora Podmilj do Ločice proti Mariboru. Zdaj je torej vse v rokah Darsa in Policije. Od kdaj naprej torej lahko dobimo globo za prehitro vožnjo?

Sekcijsko merjenje hitrosti bo na štirih odsekih avtocest. Na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu, na primorski pri Logatcu v smeri Ljubljane, na štajerski v trojanskih predorih, na odseku gorenjske avtoceste pa proti Kranju.

Z učiteljico vožnje Špelo Rojc smo se odpravili na odsek Brod–Vodice, dobrih 10 kilometrov. "Prvi nasvet je zagotovo ta, da peljemo po omejitvah. Ko vstopamo na avtocesto ali hitro cesto, se prepričamo, kakšna je omejitev," svetuje sogovornica.

Lahko pa vozniki vozijo tudi s tempomatom. "Obstaja možnost, da se bo na teh sekcijskih merjenjih omejitev spreminjala, kar pomeni, da moramo biti pozorni in tudi tempomat pravočasno popraviti," poudarja sogovornica.

Kamera bo zaznala registrsko pri vstopu in izstopu na odseku avtoceste, sistem pa bo na podlagi njegove dolžine in časa vožnje izračunal povprečno hitrost.

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In kaj pravijo vozniki? Menijo, da zaradi stanja cest in zastojev to ni izvedljivo, da se tudi zaradi kolon z dodatnim "zaračunavanjem" ne strinjajo ... "Niso pa predvidevali, da greš lahko z izvoza dol in spet na avtocesto," je dejal še eden od naključnih mimoidočih.

Sekcijsko merjenje bi izboljšalo varnost, pretočnost, manj bi bilo fantomskih zastojev, pravi učiteljica vožnje. "Večino teh kolon naredimo vozniki sami z nasilnim menjavanjem pasov, z nasilnim zaviranjem, z nasilnim vključevanjem in prekratko varnostno razdaljo," pravi.

In kdaj bo sistem začel delovati? Z Darsa odgovarjajo, da dokončujejo tehnične postopke, povezavo s policijskim informacijskim sistemom. Javnost pa bo o tem pravočasno obveščena.

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dars sekcijsko merjenje hitrost avtocesta

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KOMENTARJI32

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Pametna glavca
30. 09. 2026 21.28
Če bo preniska hitrost (zastoji) pa vam povrnejo denar za vinjeto. LOL
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+1
1 0
Nace Štremljasti
30. 09. 2026 21.25
peljali se bomo 50 na uro pa bo uredu ane...
Odgovori
+1
1 0
ManBoy
30. 09. 2026 21.20
Če bo pa prepočasi, bo pa denar nazaj?
Odgovori
+1
1 0
Svetec 2021
30. 09. 2026 21.19
Ja in pol pošljejo kazen moji ženi ki je bila tisti čas v službi ko sem jaz vozil njen avto....seveda dam pritožbo in zadeva se na sodišču ustavil😁😁😁 polno dela za prazen nič
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+2
2 0
Perrun
30. 09. 2026 21.14
o bog, že 25x članek na to temo.
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0 0
clox
30. 09. 2026 21.13
tudi švabam al samo Slovencem?
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+1
1 0
bad-grandpa
30. 09. 2026 21.11
nobenega efekta od tega, razen polnenje državne blagajne
Odgovori
+5
5 0
Verus
30. 09. 2026 21.08
to bodo menjali hitrost in ljudem ne bodo nikjer dali znakov. Poglejte ko vam novo vozilo kaže 50 na avtocesti! ZAKAJ!? Zato, ker znakov ni postavljenih. Država, ki hoče svoje korupcijske posle krpati s kaznovanjem ljudi
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+1
1 0
Verus
30. 09. 2026 21.10
Če je tovornjak sprej, pa avto prebere znak, je to drugo, a ko se zapeljete na avtocesto vam ultra modern avto ne more ponuditi zanesljivih informacij, ker v Sloveniji pol prometnih znakov manjka. KOLIKOKRAT SE VAM JE ŽE ZGODILO, da nekje vozite, pa sploh ne veste koliko je omejitev?!? ZAKAJ!? KER NI ZNAKOV! Da država je skropucalo, ki diha za lažne statistike in maltretiranje ljudi na pritlehen, naravno "gaslighting" način
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+2
2 0
jank
30. 09. 2026 21.03
Vse bolj postajamo policijska in država z nadzorom. Trumpizacija se vstrajno uveljavlja.
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+8
8 0
Claus
30. 09. 2026 21.01
Tej učitelji voženj in razni svetovalci so cepljeni na to, da so zastoji zaradi prehitre vožnje. NE, NE DRŽI. Zastoji so zaradi slabo organiziranih delovišč in blesavih omejitev npr. na 60 km/h, kjer bi lahko bilo komot 100 km/h
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+7
8 1
zurc
30. 09. 2026 21.01
to je samo lov na pozabljivce enako kot ,vsi radarji na AC so označeni z znakom, a še vedno jih dobijo kar veliko prehitrih ,največ tujcev in naših tudi,kdo ti je potem kriv če ne upoštevaš prometnih znakov
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+2
2 0
ares2
30. 09. 2026 21.00
V bosni imajo to že zdavnaj. Prehiteli so nas. Nito hr ne zaostaja, samo mi....
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0 0
Maribor?an 1
30. 09. 2026 20.58
Rajši novinarji pojdite malo na ceste povprašat kaj dela DARS.... Šentilj most na novo narejeno ampak glej ga zlomka pozabili menjat delitacijo in gremo spet rezat nov asfalt. Ni nadzora kjer odteka denar..... Delali od Maribora do Šentilja pri odseku za madžarsko novo ograjo in poglej ga zlomka ko je bilo odprto 14 dni so morali spet zapret za 3 tedne saj je bila ograja narobe obrnjena???? Pa kje ste novinarji imate toliko materijala????? Pa vedno isto pišete... Vsaki petek se skoraj 2h čaka na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Šentilj kje ste novinarji????? Dajte raziskat zakaj je v 3 letih osek Maribor Šentilj bilo vse skupaj 14 dni normalno odprto????? Kje ste novinarji???? Kam odteka denar??? Kje so nadzorniki?????? Kje je uporaba vinjete????
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+8
8 0
zelen
30. 09. 2026 20.58
raj naj merijo kolk časa stojimo v kolonah pa naj dars plačuje kazni
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+10
10 0
Agent Provokator
30. 09. 2026 20.53
Kaj pa, če prehitevaš kolone tovornjakov? Potem je logično, da voziš hitreje... in potem kasiraš kazen.
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-1
0 1
Pepi honda
30. 09. 2026 20.49
Napačen podatek ste na vedli in sicer, če se spremeni omejitev hitrost zaradi vremena itd. se sekcijsko merjenje nebo izvajalo.
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+3
4 1
nemod
30. 09. 2026 20.47
v čem je fora merit sekcijsko v tunelih, če se pa folk preserava in v konicah prehitava po odstavnih, slalimira, itd? fore ni a ne? razne za trpanje žepov...banana banana
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-3
1 4
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
30. 09. 2026 20.46
tale učiteljica vožnje ne ve, da večino časa sploh ne moreš imeti varnostno razdaljo kot bi jo želeli, za našo dvopasovnico je preveč prometa, že kamioni nimajo dovolj varnostne pa imajo pas bolj ko ne zase
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+6
6 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
30. 09. 2026 20.48
razmislek za kakšno 3 ali 4pasovnico, kakšno novo obvoznico od obvoznice..vsa velika mesta po evropi delajo na tem..pri nas pa zaostajamo za kakih 30let
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+4
4 0
Drugorazredni Turk
30. 09. 2026 20.46
Kako bo kamera dejansko vedela da je voznik isti kot lastnik tablice 😅
Odgovori
-2
0 2
zurc
30. 09. 2026 20.57
pa plača lastnik vozila pa če je vozil ali pa ne ,drugače se pa naj zmeni s tistim ki mu je dal v uprvljanje svoje vozilo
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+2
2 0
tamiflu
30. 09. 2026 20.45
brzina bo še vedno prekoračena tudi znotraj merjenja, sprememba bo samo to, da bodo vozniki pred drugim merjenjem ustavili avto in počakali par minut, da se časovno uskladijo z določeno brzino. nič novega, ta se je delalo v tujini že davno
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-2
2 4
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