Kamera bo zaznala registrsko, izračunala hitrost in prehitrim poslala kazen

Sekcijsko merjenje hitrosti bo na štirih odsekih avtocest. Na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu, na primorski pri Logatcu v smeri Ljubljane, na štajerski v trojanskih predorih, na odseku gorenjske avtoceste pa proti Kranju.
Z učiteljico vožnje Špelo Rojc smo se odpravili na odsek Brod–Vodice, dobrih 10 kilometrov. "Prvi nasvet je zagotovo ta, da peljemo po omejitvah. Ko vstopamo na avtocesto ali hitro cesto, se prepričamo, kakšna je omejitev," svetuje sogovornica.
Lahko pa vozniki vozijo tudi s tempomatom. "Obstaja možnost, da se bo na teh sekcijskih merjenjih omejitev spreminjala, kar pomeni, da moramo biti pozorni in tudi tempomat pravočasno popraviti," poudarja sogovornica.
Kamera bo zaznala registrsko pri vstopu in izstopu na odseku avtoceste, sistem pa bo na podlagi njegove dolžine in časa vožnje izračunal povprečno hitrost.
In kaj pravijo vozniki? Menijo, da zaradi stanja cest in zastojev to ni izvedljivo, da se tudi zaradi kolon z dodatnim "zaračunavanjem" ne strinjajo ... "Niso pa predvidevali, da greš lahko z izvoza dol in spet na avtocesto," je dejal še eden od naključnih mimoidočih.
Sekcijsko merjenje bi izboljšalo varnost, pretočnost, manj bi bilo fantomskih zastojev, pravi učiteljica vožnje. "Večino teh kolon naredimo vozniki sami z nasilnim menjavanjem pasov, z nasilnim zaviranjem, z nasilnim vključevanjem in prekratko varnostno razdaljo," pravi.
In kdaj bo sistem začel delovati? Z Darsa odgovarjajo, da dokončujejo tehnične postopke, povezavo s policijskim informacijskim sistemom. Javnost pa bo o tem pravočasno obveščena.
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