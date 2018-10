Kamere so ujele Bavčarja. Ne v zaporu, pač pa doma

Da je bil Istrabenz nekoč primorski velikan, je dobro znano, verjetno se moči in pomembnosti podjetja še najbolj zavedajo Primorci. Da ga je v svojem pohlepu potopil osamosvojitelj, podjetnik in kasneje gospodarstvenikIgor Bavčar, pa je tudi dobro znano.

Bavčar je bil septembra 2016 pravnomočno obsojen pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, kjer so on in brata Sušinski zaslužili neverjetnih 24,3 milijona evrov. Znano je, kako se je izogibal zaporni celici na Dobu, a na koncu je tja vendarle moral oditi. Od 18. septembra lani je na polodprtem oddelku.

Domačini vedo, da se je Bavčar, preden je šel v zapor, prevažal z zelenim range roverjem, zato so bili še toliko bolj začudeni, ko so ga videli včeraj, sredi tedna. Da bi bil po letu dni na prostosti, potem ko je bil obsojen na pet let zapora, je vendarle malo verjetno.

A se niso zmotili, naša kamera ga je počakala kar na dvorišču, saj ga ob našem prihodu ni bilo doma. Ko pa je prišel, smo naleteli le na molk.