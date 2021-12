Kamere ujele jelena s sneženo kapo

V okviru projekta LIFE Lynx, ki se zavzema za ohranjanje populacije risa, so po slovenski in hrvaški naravi nastavljene kamere. In čeprav naj bi v objektive zajele rise, je tokrat svoj pečat pustil jelen.

Kamera v Logatcu je namreč ujela prikupnega jelena, ki se vede, kot da ne ve, da ima na glavi zvrhan kup snega. Kot kaže, je bil, ko se je sprehodil mimo objektiva, ravno sredi malice, z žvečenjem kosila pa je nadaljeval, kljub temu da je imel na glavi veliko sneženo kapo. Kot že omenjeno, ga je ujela kamera projekta LIFE Lynx. Glavni cilj projekta je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni, prav zato nameravajo v projektu v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doseliti rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov. Prav tako je dolgoročni cilj projekta razvoj populacije v uspešno delujočo enoto, ki bo kot del metapopulacije zmožna samostojnega in dolgoročnega obstoja na tem ozemlju. "Omilili bomo tudi vplive razdrobljenosti habitata preko prizadevanj za vzpostavitev povezanosti z drugimi okoliškimi populacijami in upoštevanja zahtev vrste v prostorskem načrtovanju," je še zapisano na spletni strani projekta.