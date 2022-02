Kamere v Gradišču nad Pijavo Gorico ujele medvedko z mladičema

Prebivalci Gradišča nad Pijavo Gorico v večernih urah opažajo medvedko, ki se po ulicah sprehaja z dvema mladičema ter prevrača smetnjake. Ujele so jih tudi kamere. V zadnjih dneh januarja sta se sicer zgodila dva napada, ob tem pa so na lovski zvezi opozorili, da je v Sloveniji več kot 1000 medvedov, kar je veliko preveč.

Bralec nam je sporočil, da se v Gradišču nad Pijavo Gorico v večernih urah sprehajajo medvedka in dva mladiča ter prevračajo smetnjake. Poslal nam je tudi fotografije, ki so jih posnele kamere na hiši. "Zdi se mi primerno, da preprečimo kakšno nesrečo in opozorimo prebivalce, da se zabojniki za odpadke odstranijo na bolj nedostopna mesta živalim," je še zapisal.

icon-expand FOTO: Bralec Uroš icon-chevron-left icon-chevron-right

Informacijo, ali so bili o tem že obveščeni, smo preverili na Ministrstvu za okolje in prostor. Na njihov odgovor še čakamo. Spomnimo pa, da je konec januarja medved v gozdu na območju Pijave Gorice napadel 53-letno občanko in jo lažje poškodoval. Svojec jo je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ji oskrbeli lažje rane. Na kraju so posredovali policisti, ki so preverili okoliščine dogodka. "Ker je na tem območju sploh ob lepem vremenu veliko pohodnikov in sprehajalcev, opozarjamo na previdnost," je ob tem zapisal tiskovni predstavnik ljubljanske policije Tomaž Tomaževic. Po navedbah PU Ljubljana sta bila o dogodku obveščena tako pristojno lovsko društvo kot ministrstvo za okolje in prostor, kjer izvajajo ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.

23. januarja pa je medvedka napadla moškega na območju med hriboma Baba in Mali Javornik na Postojnskem, in sicer med lovskim pogonom. 63-letni lovec je utrpel zlom roke, poškodbe reber in več ran na hrbtu. Ker je medevedka po mnenju lokalnih lovcev zgolj branila mladiča, zanjo niso predlagali odstrela.

Lovska zveza opozarja na preveliko število medvedov Napadi medveda na človeka sicer niso pogosti, a njihovo število v Sloveniji je preveliko, zaradi česar prihaja do več napadov, so ob tem opozorili na Lovski zvezi Slovenije. "Neprestano opozarjamo, da je medvedov v Sloveniji že krepko čez 1000, kar je bistveno preveč. Njihovo število in prirastek sta dokazana tudi na podlagi štetja medvedov, ki ga izvajamo vsako leto," so jasni. Kot so pojasnili, je po mnenju strokovnjakov vzdržno število medvedje populacije v Slovenji okoli 400. "V času, ko je bila populacija medvedov v teh okvirih, je bilo konfliktov bistveno manj. Učinkovit ukrep za zmanjšanje populacije je odstrel, ki ga lovci ne moremo izvajati, ker ministrstvo za okolje še vedno ni izdalo odločbe za odstrel medvedov v letošnjem letu, obljubili pa so, da bo odločba pripravljena do 1. oktobra 2021, torej že lani," so opozorili. Ob tem so dodali, da odstrel medvedov ni edini ukrep za zmanjšanje populacije medveda. Obstaja tudi možnost preselitve, vendar pa držav, ki bi jih bile pripravljene sprejeti, ni.