Kamničan lovil in preprodajal zavarovane ptice, sodišče mu je izreklo le opomin

Oktobra 2020 je član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na območju Kamnika opazil, da je na obrobju njivske površine nastavljenih več mrež za lov ptic. "Še več, oseba je nezakonito lovila tudi s pomočjo vabnikov, to je živih ptic, ki so bile nameščene v majhne kletke ob postavljenih mrežah," so nam sporočili iz DOPPS.

Član društva je o tem takoj obvestil Policijo. Policisti so opremo za lov zasegli, ptice, tudi že ulovljene in zaprte v kletkah, pa izpustili nazaj v naravo. Sledila je kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. A tukaj je primer dobil nepričakovan epilog: okrožni državni tožilec v Domžalah je namreč brez zaslišanja prič kršitelju izrekel le sodni opomin in mu odvzel opremo za lov ptic.

"Slovensko tožilstvo s takšnim epilogom krivolovcem ptic znova sporoča, da so lahko brez skrbi, saj bodo za svoja kriminalna dejanja dobili le opomin," so ogorčeni v društvu.

Kakšno je tudi sporočilo takšnega sklepa tožilstva za vse, ki se trudijo, da se takšna nezakonita dejanja pri nas končajo, se sprašujejo v DOPPS. Po njihovih besedah je njihovo delo zaman in da je tako vseeno, če se takšna dejanja odkrijejo ali ne, saj se kršiteljem nič ne zgodi.

"Črni trg z živalmi in njihovimi deli je v svetovnem merilu po obsegu takoj za trgovino z ljudmi, drogami in orožjem. V Sloveniji se nekateri tega še vedno ne zavedajo in ga z lahkotnostjo odločitev podpirajo," opozarjajo v društvu.

Tri leta po začetku projekta Adriatic Flyway 4 so v DOPPS do avgusta 2021 v njihovo lastno bazo zabeležili že 636 primerov tovrstnih nezakonitih dejanj, ki so se na območju Slovenije zgodila v zadnjih 20 letih. "Samo v letošnjem letu smo zabeležili že 56 primerov. Od začetka trajanja projekta pa do avgusta 2021 smo na službe, pristojne za preganjanje tovrstnega kriminala (policija, inšpekcija, tožilstvo), vložili 148 prijav, in sicer samo za primere z zadostnimi dokazi ali utemeljenim sumom o nezakonitem ravnanju," so še povedali. Od tega so jih do avgusta 2021 obravnavali 33 odstotkov.