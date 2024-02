Kamnik izpadel iz kvote urgentnih satelitskih centrov: 'To je igranje z življenji'

"To je igranje z življenji, nismo drugorazredni državljani," so razburjeni in jezni v Kamniku, ki bi po novi uredbi izpadel iz kvote 15 urgentnih satelitskih centrov. Direktor kamniškega zdravstvenega doma in župana Komende in Kamnika pravijo, da je nedopustno, da bodo morali po njihove občane prihajati iz Domžal in iz Ljubljane.

Na kamniški urgenci so danes med obiskom naše novinarske ekipe prejeli klic, da je v Tuhinjski dolini nezavestna oseba, ki potrebuje oživljanje. "Predstavljajte si, kako dolga je minuta, ko imaš ti nezavestnega svojca, ki potrebuje pomoč, ko je nek srčni zastoj, in koliko časa traja, da bi mi 15 minut čakali ekipo iz Domžal," je povedal direktor kamniškega zdravstvenega doma. dr Sašo Rebolj. Pravi, da to za njihove paciente pomeni absolutno slabšo oskrbo. Po novem bodo morali na reševalna vozila namreč čakati dlje, saj bodo ta prihajala iz Domžal ali Ljubljane. "Do naše skrajne točke je lahko tudi po 45 minut že iz Kamnika. Do Domžal se bo še podaljšalo. Mi računamo, da se bo povprečni čas do dostopa pacientov podvojil, ampak tega seveda ni prišel nihče pogledat in kaj vprašat. Mislim, da jim je pač vseeno, ker zasledujejo neke svoje temačne interese," je ocenil. Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel je sicer povedala, da je bila njihova ekipa, ki se ukvarja s postavitvijo mreže nujne medicinske pomoči, "tako rekoč v vseh regijah Slovenije". Pogovarjali so se o tem, kako bi na najboljši način lahko organizirali zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

Nujna medicinska pomoč Kamnik FOTO: POP TV icon-expand

Da nikogar ni bilo pri njih, odgovarja dr. Rebolj. "Kajti če bi prišli, bi videli razsejanost občine in v katerih zaselkih ljudje vse živijo. To je igranje z življenji in tega si noben zdravstveni minister ne bi smel privoščiti," je jasen. Rebolj pravi še, da ministrica odraža popolno nerazumevanje za delovanje urgence in dodaja, da je "padla pod vpliv nekih interesnih skupin". "Ona je verjetno strokovnjakinja za statistiko, o zdravstveni oskrbi prebivalstva pa mislim, da nima pojma. In nikakršnega občutka za ljudi," je pripomnil. "Od tega imajo korist kvečjemu pogrebne službe" Veliko zaskrbljenosti je tudi med občani. Ena izmed njih je povedala, da so pred časom rešili njenega moža, ki je imel anafilaktični šok. "Mi smo v hribih in so v 15 minutah prišli. Zdaj, ko bodo prihajali iz Domžal, pa ne vem, kako bo. Sploh za te ljudi, ki so gor po naseljih," je povedala. Ministrica pa na drugi strani pravi, da so v krajih, kjer ni urgentnega centra, dežurno službo prestrukturirali. "V smislu uvajanja srečevalnega sistema, se pravi vozila z urgentnim voznikom. To ostaja. In tudi na dodatne lokacije smo dali voznike in smo to mrežo okrepili," je razložila. Vendar pa je Rebolj prepričan, da od tega sistema pacienti nimajo koristi. "Korist imajo kvečjemu pogrebne službe in pokojninska blagajna," je bil oster.