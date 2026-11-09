Gasilci so o dogodku obvestili policijo in ribiškega čuvaja.
Kamniška Bistrica v Šmarci prekrita s peno
Na površini reke Kamniška Bistrica v naselju Šmarca v občini Kamnik se je pojavila pena. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so že pregledali območje in odvzeli vzorce, ki so pokazali povišan pH. Izvor onesnaženja ni bil ugotovljen, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.
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