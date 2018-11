Kamniška občina ostaja brez stika z avstrijsko mejo

Tako je spremembo meje podprlo 27 odstotkov tistih, ki so se udeležili referenduma, 73 odstotkov pa jih je glasovalo proti. Proti je glasovalo 45 odstotkov vseh volilnih upravičencev v občini, torej več kot petina volilnih upravičencev, kakršen je zahtevan kvorum za veljavnost rezultata referenduma.

Jezerjani so prepričljivo zavrnili uveljavitev odloka o spremembi meje.

Uspeh pobudnikov referenduma

Pobudniki referenduma so tako uspeli. Občani so odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko, ki ga je občinski svet Občine Jezersko sprejel na seji 26. junija letos, zavrnili.

Po odloku bi se meja med Kamniško Bistrico in naseljem Zgornje Jezersko spremenila tako, da bi se del zemljišča parcele v katastrski občini Županje Njive odcepil od naselja Kamniška Bistrica in priključil naselju Zgornje Jezersko, ena parcela v katastrski občini Zgornje Jezersko pa bi se odcepila od Zgornjega Jezerskega in priključila naselju Kamniška Bistrica.

Predlogi za spremembo meje so se pojavili že pred leti

Država je že pred leti predlagala spremembo meje med občinama Kamnik in Jezersko, tako da bi tudi Kamnik mejil na Avstrijo in bi se slovensko območje za projekte čezmejnega sodelovanja razširilo na osrednjeslovensko regijo. Vendar so občinski svetniki na Jezerskem predlagano spremembo konec leta 2012 zavrnili.

Letošnje poletje se je pobuda znova pojavila na dnevnem redu jezerskega občinskega sveta. 12. junija je spremembo meje večina od sedmih občinskih svetnikov zavrnila, na ponovnem odločanju 26. junija pa so odlok o spremembi meje po skrajšanem postopku sprejeli.

Župan Jezerskega Jurij Rebolj je prepričan, da bi bila sprememba meje državotvorno dejanje v korist Slovenije, saj naj bi se s tem kvota denarja za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v okviru programa Interreg v finančni perspektivi povečala za približno 20 milijonov evrov.

3. julija vložena pobuda za referendum

Spremembi meje pa odločno nasprotuje občinski svetnik Primož Muri, ki je opozoril, da bi s spremembo Jezersko izgubilo mejo s sosednjo občino Solčavo v celotni dolžini okoli 500 metrov in bi meja ostala le na eni točki. To bi morda v prihodnje lahko predstavljalo omejitev pri kandidaturi občine na kakšnega od razpisov za sredstva.

Muri je tako 3. julija vložil pobudo za razpis naknadnega referenduma, pod katero se je podpisalo 147 volivcev. V nadaljnjem predpisanem postopku je Muri za razpis referenduma zbral potrebnih pet odstotkov podpisov volilnih upravičencev. Ker ima občina Jezersko samo 535 volilnih upravičencev, bi bilo dovolj 27 podpisov, predložil pa jih je 46.

Jezerski občinski svet je na podlagi izpolnjenih pogojev na seji 3. oktobra sprejel sklep o razpisu referenduma, za datum pa izbral 4. november. Muri si je sicer prizadeval za to, da bi bil referendum sočasno z lokalnimi volitvami, kar bi zmanjšalo stroške referenduma, a je občinski svet sprejel predlog župana, da se zaradi nepovezanosti obeh tem referendum izvede dva tedna pred volitvami.