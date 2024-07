Kamniški gasilci mladega mucka potegnili iz jaška in mu rešili življenje

V sredo ob 20.24 so bili gasilci PGD Kamnik s strani Regijskega centra za obveščanje Ljubljana obveščeni, da se je v Podgorju pri Kamniku v podzemnem cevnem sistemu za odtok meteorne vode s cestišča, po vsej verjetnosti, nahaja mucek. Prijavitelji so namreč že nekaj ur izpod jaškov slišali mijavkanje. Gasilci so na kraju zaprli polovico cestišča in locirali kje bi se mačji mladič lahko nahajal. Odprli so dva meteorna jaška in s tehničnim posegom rešili ujetega in prestrašenega, vendar k sreči nepoškodovanega mladega mucka. Ker mladička v bližnji soseski nihče ni poznal, so preko Regijskega centra za obveščanje Ljubljana zaprosili za povezavo z Zavetiščem Horjul, kjer sprejemajo izgubljene oziroma zapuščene živali.

"V zelo kratkem času je na kraj dogodka prišla dežurna prostovoljka zavetišča, ki je mucka prevzela in ga odpeljala v zavetišče. Ob tej priložnosti bi se gasilci zahvalili tudi prisotnim domačinom, ki so najprej s klicem na interventno številko 112 obvestili ustrezne službe o dogodku, po rešitvi pa tudi poskrbeli za najnujnejšo oskrbo mladička s hrano. Z navedenimi humanimi dejanji so mladičku zagotovo rešili življenje, saj po padcu v odtočni sistem zaradi višine, sam ne bi mogel več priti na plano," je opisal vodja intervencije, Luka Schnabl.