Župan Kamnika racionalizacijo gradnje osnovne šole zaupal znancu?

Kamniški župan Matej Slapar se sooča z očitki, da je pri racionalizaciji občinskega projekta gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta dal prednost svojemu znancu. Zgodba se sicer vleče že od leta 2007, obtožbe, da je za projektiranje "fantomske šole" izgubil milijon in pol evrov, pa zavrača nekdanji župan Marjan Šarec. Gradnja šole naj bi se predvidoma začela do jeseni, nova šola pa bo učence sprejela v šolskem letu 2023/24.

Kamniška občina je Ateljeju Hočevar za projektiranje OŠ Frana Alberhta nakazala 484.000 evrov. "Strinjam se, da vse skupaj ni malo denarja, a ničesar nisem spravil v svoj žep," je na družbenem omrežju zapisal nekdanji kamniški župan Marjan Šarec in dodal, da je atelje denar prejel še pred njegovim prihodom na občino. Kot je poudaril, so med njegovim županovanjem zgradili eno šolo, OŠ Toma Brejca. Sedanjemu vodstvu občine je zaželel čim manj zapletov pri gradnji, "saj šolo občani res dolgo čakajo".

Občinsko vodstvo se je leta 2011 odločilo, da bo najprej prenovilo in dogradilo OŠ Toma Brejca. Zaradi želje po spremembi faznosti gradnje in izgradnji nove večnamenske športne dvorane ter mestne knjižnice so izdelali projektno dokumentacijo in pridobili še dve gradbeni dovoljenji, eno leta 2014 in drugo za leto 2019.

Kot poroča časnik Novice Svet24, je bila vrednost gradnje obeh šol in dvorane sprva ocenjena na 20 milijonov evrov, v naslednjih letih pa je na 21 milijonov evrov poskočila samo vrednost gradnje OŠ Frana Albrehta. Pred zaprtjem finančne konstrukcije so opravili še racionalizacijo, tako da so omejili nekatere detajle in dražje materiale ter tako prihranili približno dva milijona evrov. Ocenjena vrednost projekta tako znaša 18,8 milijona evrov. Po poročanju časnika pa projekta racionalizacije niso izvajali v Ateljeju Hočevar, ampak v podjetju DCD-ING, v katerem je posredno lastniško udeležen podjetnik Miha Dolinšek – tega z županom povezuje računovodsko podjetje Markrac, iz katerega je Slapar izstopil marca 2020. Podjetje je za projekt racionalizacije prejel 24.138 evrov. Slapar je za časnik povedal, da so racionalizacijo projekta zaupali gradbenemu podjetju DCD-ING, d. o. o., ki je postavilo najnižjo ceno, povpraševanje pa da vedno pošljejo več ponudnikom. Prav tako je dodal, da je bilo podjetje izbrano v skladu z zakonodajo in internim pravilnikom za naročila male vrednosti. Občinski svet je sicer na novembrski seji potrdil investicijski program in tako dal zeleno luč nadaljnjim postopkom, saj so se na osnovi tega nato lahko prijavili na razpis države. Na predlog občine je vlada lani šolo vključila med prioritetne projekte, pomembne za regionalni razvoj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo gradnjo nove šole sofinanciralo z 2,3 milijona evrov.

Staro stavbo Osnovne šole Frana Albrehta bodo porušili.

Gradnja se bo pričela do jeseni Kamniški župan je danes z direktorjem prodaje Kolektor Koling Markom Trampužem podpisal pogodbo o izgradnji nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Gradnja šole naj bi se predvidoma začela do jeseni, nova šola pa naj bi učence sprejela v šolskem letu 2023/24.

"Občina Kamnik je odločena in tako začenjamo gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Razvojna doba izgradnje šole je res že precej dolga, a pomembno je predvsem to, da končno začenjamo gradnjo, ki jo bomo predvidoma zaključili v 18 mesecih," je na slovesnosti ob podpisu pogodbe dejal župan Slapar.

Zasnova objekta je deloma armiranobetonska deloma jeklena, raztezal pa se bo na več kot 8000 kvadratnih metrih skupne bruto površine. Nova šola bo imela 32 učilnic in 18 kabinetov za učitelje z urejenimi elektro- in strojnimi inštalacijami za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov ter nameščeno aktivno in pasivno požarno zaščito.