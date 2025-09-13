Svetli način
Slovenija

Kamniti stolpiči na divjih plažah: 'Narava ne potrebuje našega podpisa'

Piran, 13. 09. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 1 uro

"Pustimo naravo takšno, kot je, divjo, tiho, neokrnjeno," se glasi zapis, ki opozarja na vedno bolj pogosto prakso na Obali, ko obiskovalci za potrebe fotografije na plažah zlagajo kamne v stolpiče. To je škodljivo početje za naravo, opozarjajo lokalni prebivalci.

V Facebook skupini Strunjan se je pojavil zaskrbljen zapis, ki opozarja na pojav kamnitih stolpičev na divjih plažah ponekod na Obali.

Na divjih plažah Pirana in okolice se pojavlja vse več kamnitih stolpcev, ki jih posamezniki zlagajo za fotografije ali kot podpis svojega obiska. A narava ni Instagram studio in takšno početje ima posledice, so zapisali. Namreč kamni ščitijo tla pred erozijo in nudijo zavetje drobnim organizmom. Premikanje kamnov uničuje mikroskopska življenjska okolja. Stolpiči spreminjajo značaj naravnega prostora in spodbujajo množično posnemanje, so še dodali. 

V zapisu so še pojasnili, da v Himalaji kamnite stolpiče uporabljajo kot duhovne označbe poti ali molitvene simbole. A to je del njihove kulturne in verske dediščine, ne turistični trend. V slovenskem obalnem okolju takšna praksa nima zgodovinske podlage, gre za uvožen vzorec, ki naravi prej škoduje kot koristi, so poudarili. 

Lenart Čaubi
13. 09. 2025 17.15
+1
Bolj moteče so pločevinke na obali kakor kup kamenja razen ,če ni bil zabeljen s cementom.
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
13. 09. 2025 17.13
+2
Če so v Sloveniji dovoljene črne gradnje ( Türkov brat Primorje itd...) so tudi ti kamenčki lahko legalni do prve plime.
ODGOVORI
2 0
AdolfH
13. 09. 2025 17.07
škodljivo početje za naravo 🤔🤨
ODGOVORI
0 0
Chrome
13. 09. 2025 17.06
+4
Valovi premikajo kamne, prepovejmo valove!!!😂😂😂
ODGOVORI
4 0
zurc
13. 09. 2025 17.06
+2
najbolš da strunjanski park ogradite in zaklenete za javnost,kjer koli se pojaviš vsepovsod prepovedi in opozorila in sankcioniranje,kasiranje ,vsak hoče bit nekaj pomemben .Pa smo radi hodili v strunjan ,nič več raje na hrvaško ,te nobeden ne maltretira kontrolira ,razen če si kr eten
ODGOVORI
2 0
Morskadeklica123
13. 09. 2025 17.04
-1
Včasih tega res ni bilo
ODGOVORI
1 2
zurc
13. 09. 2025 17.13
+2
daj no daj tudi ,kar se spomnim (40let nazaj) so se igrali otroci s temi kamni in jih zlagali in ko pride prvo neurje je takoj vse tako kot je bilo
ODGOVORI
2 0
bb5a
13. 09. 2025 16.53
+3
A mi nimamo nobenih problemov v Sloveniji, očitno so tele kamni najhujš kar se dogaja pri nas,... kaj bo kazen: da sobi oseba vse te kamne v glavo?
ODGOVORI
4 1
petka5
13. 09. 2025 16.52
+12
Ko bodo vse cigaretarje in tiste, ki smetijo po obali in mecejo cigaretne ogorke, kjer jim od rok odpadejo, kaznovali in preprecili to pocetje, potem se pa naj s temi kamni ukvarjajo. Ker tisto smetenje je veliko bolj zaskrbljujoce.
ODGOVORI
13 1
Kreden2
13. 09. 2025 16.52
+11
Vedno in povsod bodo ljudje, ki jih nekaj moti in nikoli ne bo vse v redu. Zdaj, če je peeveč zqposlenih na mestih kjer to ni najbolj potrebno, bodo začeli iz nič ustvarjati probleme, da jih bodo lahko reševali in s tem upravičili svoj obstoj. Tipično za birokracijo. Še najbolj EU, ker tam jih je resnično preveč.
ODGOVORI
11 0
bandit1
13. 09. 2025 16.51
+3
Kjer osel leži, tam dlako pusti.
ODGOVORI
5 2
stanley
13. 09. 2025 16.51
+10
Čez zimo ne bo ostal en stolpič. Pride ena fronta in jugo in se cela plaža spremeni. En kamen ne ostane na svojem mestu.
ODGOVORI
10 0
Fagus
13. 09. 2025 16.51
+2
OMG a avtorju VG ste celo plačali za tole pisanje?
ODGOVORI
2 0
Fagus
13. 09. 2025 16.53
+1
V.L. se opravičujem
ODGOVORI
1 0
bu?e24 1
13. 09. 2025 16.51
+6
V un agendi 2030 bo kamen meu več pravic kot človeško bitje
ODGOVORI
6 0
KR IS 2S
13. 09. 2025 16.49
+5
Na Golem oroku so tudi zlagali kamne, pa narava ni nic trpela.
ODGOVORI
5 0
čevapgpt
13. 09. 2025 16.46
+1
cela obala tega kamnitega svinjanja ostaja za tujci, večinoma za poljaki in čehi.
ODGOVORI
4 3
Brus123
13. 09. 2025 16.45
+5
Le kdo je to uvozil?? Willkommen...
ODGOVORI
5 0
stanga123
13. 09. 2025 16.40
+1
Društvo 12.september?
ODGOVORI
2 1
Dartford
13. 09. 2025 16.37
+3
Pa kaj ste res ubrisani nekateri ?? Ti stolpiči so lepi in veliko truda je vloženega. Morje premetava veliko več kamnov z valovi. Res vam ni pomoči kdor se nad tem pritožuje.
ODGOVORI
12 9
Mau83
13. 09. 2025 17.07
Stolpiči so namenjeni kazanju poti, ne podpisovanju. enakega smetenja je vedno več tudi v hribih. Ti, ki to počnejo nimajo pojma o namenu.
ODGOVORI
0 0
mrnv
13. 09. 2025 16.33
+2
Na obali in povsod drugod...Narava vrača udarec. Podnebne spremembe. Vsaka križarka - ladja ima 6 dizelskih motorjev težkih 75.600 KW (približno 100.000 HP), 1,8 milijona cc x 6 cilindrov (equiv. 5400 VW Golf TDI), Poraba: 13,8 ton/uro ali 390.000 litrov na dan.120.000 ton/leto, kar ustreza celotni proizvodnji težke nafte v rafineriji Falconara. Potem Vam povedo, da je za rešitev problema podnebnih sprememb potrebno kupiti električni avtomobil. Bolano !!!
ODGOVORI
9 7
Sulica 81
13. 09. 2025 16.52
+2
Spostovani mrnv potem pa se razlozi kako uplivajo rakete in bombe ki letijo na ukrajino in palestino kako to upliva na podnebne spremembe.
ODGOVORI
3 1
Sheldon75
13. 09. 2025 16.53
-2
Samo v Sloveniji je 1,2M avtov. Pa tvoji podatki so za največje križarke. In motorji v teh ladjah so izredno učinkoviti, imajo večji izkoristek od avta.
ODGOVORI
0 2
Perovskia
13. 09. 2025 16.58
-1
Sulica kaj pa obratno
ODGOVORI
0 1
