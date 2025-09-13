Kamniti stolpiči na divjih plažah: 'Narava ne potrebuje našega podpisa'

V Facebook skupini Strunjan se je pojavil zaskrbljen zapis, ki opozarja na pojav kamnitih stolpičev na divjih plažah ponekod na Obali.

Na divjih plažah Pirana in okolice se pojavlja vse več kamnitih stolpcev, ki jih posamezniki zlagajo za fotografije ali kot podpis svojega obiska. A narava ni Instagram studio in takšno početje ima posledice, so zapisali. Namreč kamni ščitijo tla pred erozijo in nudijo zavetje drobnim organizmom. Premikanje kamnov uničuje mikroskopska življenjska okolja. Stolpiči spreminjajo značaj naravnega prostora in spodbujajo množično posnemanje, so še dodali.

V zapisu so še pojasnili, da v Himalaji kamnite stolpiče uporabljajo kot duhovne označbe poti ali molitvene simbole. A to je del njihove kulturne in verske dediščine, ne turistični trend. V slovenskem obalnem okolju takšna praksa nima zgodovinske podlage, gre za uvožen vzorec, ki naravi prej škoduje kot koristi, so poudarili.