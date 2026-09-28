Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

V sredo, 23. septembra 2026, je OTP Leasing v CUBO Golfu v Smledniku slavnostno predstavil novo blagovno znamko. SKB Leasing in SKB Leasing Select, skupaj druga največja lizinška skupina v Sloveniji, namreč od 14. septembra 2026 na trgu nastopata pod enotno blagovno znamko OTP Leasing. Novo poglavje sta zdaj obeležila s poslovnimi partnerji, sodelavci in predstavniki Skupine OTP, med njimi tudi z vodstvom OTP banke in madžarske Merkantil Bank, ki je znotraj Skupine OTP odgovorna za lizing. Novi OTP Leasing tako znotraj OTP Skupine Slovenija povezuje poznavanje domačega trga, prilagodljivost in bližino strankam z močjo in varnostjo mednarodne Skupine OTP.

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Za stranke se ne spremeni nič

SKB Leasing d.o.o. in SKB Leasing Select d.o.o. pod novo enotno znamko ohranjata popolno kontinuiteto poslovanja. Pravni družbi ostajata nespremenjeni, sklenjene pogodbe veljajo naprej v nespremenjeni obliki, obroki in številke računov pa ostajajo enaki. Stranke imajo še naprej iste skrbnike, enako hitrost odločanja ter širok nabor partnerjev in znamk vozil. Spremenila sta se le podoba in nastop na trgu, ki ju stranke lahko spoznajo na www.otpleasing.si ter na Facebooku , Instagramu in LinkedInu . "Pod imenom SKB Leasing smo več kot 33 let gradili nekaj, česar se v naši panogi ne da kupiti, financirati ali vzeti na lizing za 60 mesecev, in to je zaupanje. Zaupanje več kot dvestotih trgovcev in poslovnih partnerjev po vsej Sloveniji. Tega zaupanja nismo rebrendirali. Vzeli smo ga s seboj," je povedal Simon Tantegel, generalni direktor družb SKB Leasing d.o.o. in SKB Leasing Select d.o.o.

"Z vključitvijo lizinga pod enotno blagovno znamko OTP še tesneje povezujemo bančne in lizinške storitve. Združujemo strokovno znanje, izmenjujemo izkušnje ter krepimo sodelovanje, da za stranke ustvarjamo večjo dodano vrednost," je izpostavil András Hámori, predsednik uprave OTP banke. Govoroma sta sledila zdravica in skupni rez torte, s katerim sta Tantegel in Hámori simbolično odprla novo skupno poglavje.

Hir aj kam, hir aj go

Vrhunec večera je pripadel ambasadorju znamke OTP Leasing, Magnificu. Po ogledu filma kampanje se je Magnifico pripeljal z vozilom v podobi nove znamke in z glasbeno spremljavo v živo izvedel nekaj svojih največjih uspešnic. Njegov hit "Hir aj kam, hir aj go" je sproščena različica slogana kampanje "Kamorkoli boste rekli": smer izbere stranka, OTP Leasing pa poskrbi, da je pot do vozila, opreme ali strojev izvedljiva in brezskrbna. Gostje so ob odhodu prejeli posebno darilo – fikus ginseng, rastlino, ki s čvrstimi koreninami simbolizira rast, stabilnost, povezanost in nove začetke. Prav to sporoča tudi nova znamka OTP Leasing: podoba je nova, a korenine ostajajo močne.