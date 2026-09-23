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Kamorkoli boste rekli, skupaj z OTP Leasingom

Ljubljana, 23. 09. 2026 10.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Novo ime, ista ekipa, ista pogodba. In Magnifico.

SKB Leasing in SKB Leasing Select, skupaj druga največja lizinška skupina v Sloveniji, od 14. septembra 2026 na trgu nastopata pod eno znamko: OTP Leasing. Lizing s tem tudi po imenu postaja del Skupine OTP, ene največjih finančnih skupin v tem delu Evrope, in OTP Skupine Slovenija, ki na domačem trgu združuje bančne in lizinške storitve pod eno streho. Novo znamko spremlja kampanja s sloganom "Kamorkoli boste rekli".

Najprej tisto, kar zanima naše stranke: Ali morate kaj urediti? Ne.

Pogodba velja naprej, nespremenjena. Obrok ostane enak. Številka računa za plačilo ostane enaka. Na prometnem dovoljenju in zavarovalni polici se ne spremeni nič – obisk registracijske enote ni potreben. Skrbnik je ista oseba na isti telefonski številki.

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Pravni osebi SKB Leasing d.o.o. in SKB Leasing Select d.o.o. ostajata formalnopravno nespremenjeni. Spremeni se tisto, kar stranke vidijo: logotip, spletna stran www.otpleasing.si, e-poštni naslovi in profili na Facebooku, Instagramu in LinkedInu.

Enako velja za trgovce in poslovne partnerje: provizije, limiti, postopki odobritve in skrbniki ostajajo nespremenjeni. Ostaja tudi tisto, po čemer stranke poznajo naše storitve lizinga – hitrost odločanja, izkušena ekipa in najširši nabor partnerjev in znamk vozil na trgu.

Zakaj menjamo ime, če ne spreminjamo ničesar drugega?

"Ker je zaupanje, ki smo ga gradili 33 let, vredno več od imena – in ker ime skupine, ki stoji za nami, to zaupanje podpira, ne nadomešča," pravi Simon Tantegel, generalni direktor podjetij SKB Leasing d.o.o. in SKB Leasing Select d.o.o. "Zaledje ene največjih finančnih skupin v regiji in odločitve, ki se sprejemajo tukaj, v Sloveniji, blizu strank od Pomurja do Primorske. Takšnih kombinacij na našem trgu ni veliko. Zdaj jo imamo tudi na napisu nad vrati."

Kamorkoli boste rekli ...

Slogan je obljuba, ki jo je enostavno preveriti. Smer izbere stranka – osebno ali gospodarsko vozilo, stroj, oprema, širitev podjetja – OTP Leasing pa poskrbi, da je pot izvedljiva. Da obljuba ne zveni kot še en finančni slogan, jo v kampanji prevzame Magnifico: "hir aj kam, hir aj go". Smer izbere stranka, mi poskrbimo za pot.

Ob prehodu na novo znamko bodite pozorni

Naši transakcijski računi se ne spreminjajo. Obvestil o spremembi številke računa nikoli ne pošiljamo po e-pošti, SMS-u ali telefonu. Naša uradna e-poštna domena je izključno @otpleasing.si, uradna spletna stran pa www.otpleasing.si. Ob dvomu pokličite svojega skrbnika na številko, ki jo že poznate – ne na tisto iz sporočila.

Kam nas pelje skupna pot? Kamorkoli boste rekli.

OTP Leasing PR fotka PSH V0012


Naročnik oglasne vsebine je OTP Leasing.

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