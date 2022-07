KAMP NA OTOKU – Ljubno ob Savinji

Za vse informacije in rezervacije smo dosegljivi na kamp@naotoku.si ali +386 41 390 515 in +386 31 525 331.

V mirni vasici Ljubno ob Savinji, ki je od Mozirja oddaljena le nekaj kilometrov in kjer se pozimi odvija FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske, dobite občutek, da se je čas malo ustavil in da ste se podali v idilično vasico, ki je locirana na najbolj strateškem kraju za okoliške izlete, ki vam jih naša lepa Savinjska dolina ponuja.

V Kampu Na Otoku se nahaja na odmaknjeni lokaciji, stran od prometnega vrveža, tik ob reki Savinji in v senci dreves, ki vam nudijo prijetno ohladitev v vročih poletnih dneh. Zjutraj vas bo zbudilo ptičje petje in žuborenje Savinje.

Kamp je namenjen prvinskemu načinu kampiranja in je družinam prijazen kamp. Hišni ljubljenčki so seveda dobrodošli, v kolikor so lepo vzgojeni in imajo vestne lastnike, ki počistijo za njimi.