S kampanjo opozarjajo na škodljive posledice kratkoročnega oddajanja stanovanj

Kampanja je sestavljena iz dveh delov. V prvem so postavili spletno stran airbnbpejtdomov.si, na kateri se lahko ljudje poučijo o številnih negativnih družbenih vplivih kratkoročnega oddajanja, preberejo lahko tudi pričevanja posameznikov, ki jim je Airbnb precej zagrenil življenje, oz. tudi sami posredujejo svojo izkušnjo, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Tadej Štrok iz zavoda.

"Opažamo namreč veliko zgodb, ko se morajo ljudje iz stanovanj izseliti, ker se lastnik pač odloči, da lahko s kratkoročnim oddajanjem bolje služi," je povedal.

Ugotavljajo, da se Slovenija spopada z zgodovinsko stanovanjsko krizo, da so se cene stanovanj v zadnjem desetletju podvojile, da prebivalci Ljubljane za najem v povprečju odštevajo že več kot polovico plače, medtem pa se je zaradi eksplozije turizma in odsotnosti regulacije razcvetel trg kratkoročnega oddajanja. To pa poglablja krizo, saj zmanjšuje število dolgoročnih nastanitev na najbolj obremenjenih območjih.

"Podatki kažejo, da se je samo v zadnjih treh letih število Airbnb stanovanj v Ljubljani potrojilo. Danes je na Airbnbju v Ljubljani skoraj trikrat toliko stanovanj kot na strani nepremicnine.net, kjer se ta stanovanja oddajajo dolgoročno," je dejal Štrok.

Kot simbol tega stanja vidijo novo stanovanjsko sosesko Masarykova rezidenca, pred katero so pripravili novinarsko konferenco. V omenjeni soseski je bil namreč po navedbah medijev pogoj za nakup stanovanja vnaprejšnje soglasje za oddajo prek Airbnbja.

Štrok je navedel tudi izsledke raziskav, ki kažejo na povezavo med rastjo ponudbe kratkoročnega najema in cenami nepremičnin oz. najemnin, zato poznajo praktično vse zahodne države in vsa večja mesta omejitev platform, in opozoril, da je Slovenija glede tega precej v zaostanku.