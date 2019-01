Kampanja Rešimo Muro! Šarcu: Končajte 30 let agonije

"Zahtevamo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke za to reko," so zapisali pri kampanji Rešimo Muro!

"Naša dolgoletna prizadevanja za ohranitev prosto tekoče reke niso vezana na politične mandate, saj gre za temeljne vire, ki so življenjskega pomena za ljudi, rastlinski in živalski svet ter strateškega pomena za Slovenijo in Pomurje. Zato se obračamo na vas in vas pozivamo, da uresničite zavezo iz koalicijskega sporazuma," so zapisali na spletni strani kampanje in dodali: "Zahtevamo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke za to reko."