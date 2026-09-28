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Kampanja Sejemo sončno prihodnost prejela nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu

Ljubljana, 28. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
InnoTrans 2026 Berlin tretji dan

Projekt Slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost je na mednarodnem tekmovanju UIC Sustainability Impact Awards 2026, ki ga prireja Mednarodna železniška zveza, zmagal v kategoriji Green Communication Campaign (zelena komunikacijska kampanja). Med 71 projekti z vsega sveta je prepričal s preprosto, a izvirno idejo: s sončnicami ob železniških progah povezati ljudi, naravo in trajnostno mobilnost.

InnoTrans 2026 Berlin tretji dan
InnoTrans 2026 Berlin tretji dan
FOTO: ALSTOM SA 2026. David Breun

V finalu se je slovenska kampanja pomerila z velikimi evropskimi železniškimi družbami, med katerimi so bili britanski Network Rail, švicarski SBB in litovski LTG Link. Nagrado so podelili na mednarodnem sejmu InnoTrans 2026 v Berlinu.

Od evropskega do svetovnega priznanja

Projekt je mednarodno pozornost pritegnil že leta 2025, ko je prejel nagrado Evropske turistične komisije (European Travel Commission, ETC) za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi. Januarja 2026 so ga na povabilo predstavili tudi na razstavi v Evropskem parlamentu v Bruslju. Z letošnjo svetovno nagrado UIC pa je zgodba, ki se je začela ob slovenskih progah, dosegla nov mednarodni mejnik.

Svetovno priznanje za slovensko komunikacijsko ekipo

Nagrada je tudi izjemno priznanje komunikacijski ekipi Slovenskih železnic, ki je projekt zasnovala v podjetju in ga skupaj z lokalnimi skupnostmi razvila v mednarodno nagrajeno kampanjo.

V imenu Slovenskih železnic sta nagrado v Berlinu prevzeli mag. Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose, in Estera Lah Poljak, vodja Službe za korporativni in digitalni marketing ter komuniciranje.

"Nagrada UIC za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu je za Slovenske železnice izjemno priznanje. Dokazali smo, da lahko tudi preprosta slovenska ideja preraste v zgodbo s svetovnim odmevom. Ponosna sem na našo ekipo in vse partnerje, s katerimi smo ustvarili kampanjo, ki ljudi ne le nagovarja, temveč jih povezuje in spodbuja k sodelovanju. Verjamemo, da zelena prihodnost ni nekaj, o čemer zgolj govorimo, temveč nekaj, kar ustvarjamo in gojimo skupaj," je ob prejemu nagrade povedala mag. Tanja Rotovnik.

Na fotografiji: mag. Tanja Rotovnik in Estera Lah Poljak ob prevzemu nagrade UIC Sustainability Impact Award 2026 v Berlinu.
Na fotografiji: mag. Tanja Rotovnik in Estera Lah Poljak ob prevzemu nagrade UIC Sustainability Impact Award 2026 v Berlinu.
FOTO: ALSTOM SA 2026. David Breun

Ko komunikacija dobesedno zacveti ob progah

V času, ko nas vsak dan zasuje nešteto oglasnih sporočil, so se pri Slovenskih železnicah odločili trajnost predstaviti drugače. Namesto klasične oglaševalske kampanje so ustvarili zgodbo, ki jo ljudje lahko vidijo, doživijo in sooblikujejo.

Projekt Sejemo sončno prihodnost je nastal iz ideje, da bi sončnice ob železniških progah postale prepoznaven simbol trajnostne mobilnosti ter vezi med železnico, naravo in lokalnim okoljem.

Prve sončnice so skupaj z občinami, šolami, vrtci, čebelarji in krajani posejali 20. maja 2025, na svetovni dan čebel. V prvem letu je projekt povezal enajst slovenskih občin, letos že štirinajst.
Prve sončnice so skupaj z občinami, šolami, vrtci, čebelarji in krajani posejali 20. maja 2025, na svetovni dan čebel. V prvem letu je projekt povezal enajst slovenskih občin, letos že štirinajst.
FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Pri setvah je v obeh letih sodelovalo več sto otrok, čebelarjev, predstavnikov lokalnih skupnosti, zaposlenih in drugih udeležencev. Letos so se jim pridružili tudi vrhunski slovenski športniki, ki so pomagali širiti sporočilo o trajnostni mobilnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij.

Sončnice niso bile naključna izbira. Njihovi cvetovi so vir hrane za opraševalce, potnikom pa ponujajo poseben prizor skozi okna vlakov. Obenem so simbol sončne energije, rasti in povezovanja.

Sporočilo kampanje tako ni ostalo ujeto na plakatih, družbenih omrežjih in v medijih, ampak je dobesedno zraslo ob progah, po katerih se ljudje vozijo vsak dan.

Ljudje niso bili le občinstvo, temveč soustvarjalci zgodbe

Prav vključevanje ljudi je ena osrednjih značilnosti kampanje. Slovenske železnice niso želele zgolj opozarjati na pomen trajnosti, temveč so lokalnim skupnostim omogočile, da postanejo aktiven del projekta.

"Naša zgodba se je začela s preprosto idejo: posejati sončnice ob železniških progah in z njimi povezati ljudi, naravo in trajnostno mobilnost. Skupaj z občinami, šolami, vrtci, čebelarji in drugimi partnerji smo ustvarili kampanjo, v kateri ljudje niso bili le občinstvo, ampak so postali del zgodbe. Sončnice so bile povod za pogovore o trajnosti in o tem, kako lahko z izbiro vlaka prispevamo k bolj zeleni prihodnosti. Največji uspeh kampanje je, da o trajnosti nismo le govorili, ampak smo ljudem omogočili, da jo soustvarjajo," je povedala Estera Lah Poljak.

Projekt povezuje tudi družbe v skupini Slovenske železnice. Semena pripravljajo in pakirajo v družbi SŽ-ŽIP, ki zaposluje tudi osebe z invalidnostjo. Tam nastajajo še velike lesene sončnice, ki označujejo lokacije projekta.
Projekt povezuje tudi družbe v skupini Slovenske železnice. Semena pripravljajo in pakirajo v družbi SŽ-ŽIP, ki zaposluje tudi osebe z invalidnostjo. Tam nastajajo še velike lesene sončnice, ki označujejo lokacije projekta.
FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Kampanja ima tako poleg okoljske tudi pomembno družbeno razsežnost, saj zaposlene, lokalne skupnosti in partnerje povezuje v skupnem prizadevanju za bolj zeleno prihodnost.

Od lokalnih setev do vseslovenskega gibanja

Iz prvih setev v posameznih občinah je projekt prerasel v prepoznavno vseslovensko zgodbo. Njegovo sporočilo je seglo daleč prek železniških prog: mediji so o njem objavili več kot 100 pozitivnih prispevkov, ki so po ocenah skupaj dosegli več kot 500.000 ljudi.

Sončnice so ljudi nagovorile tudi tam, kamor oglasi ne sežejo – skozi okna vlakov, ob sprehajalnih poteh in v krajih, kjer so jih skupaj posejali. Zgodba je zaživela na družbenih omrežjih, v lokalnih skupnostih in med potniki ter povezala različne generacije.

Prav v tem je posebnost kampanje: komunikacija ni ostala le pri besedah, temveč je postala doživetje, v katerem lahko sodeluje vsak. S povezovanjem dogodkov, medijev, digitalnih kanalov in lokalnih skupnosti so Slovenske železnice oblikovale zgodbo z jasnim sporočilom: zeleno prihodnost ustvarjamo skupaj.

Cvetoče sončnice ob železniški progi, kot jih vidijo potniki iz vlaka.
Cvetoče sončnice ob železniški progi, kot jih vidijo potniki iz vlaka.
FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Zgodba, ki raste skupaj z ljudmi

Nagrada je tudi mednarodna potrditev uspešnega dela Slovenskih železnic na področju trajnostnega komuniciranja. Projekt Sejemo sončno prihodnost dokazuje, da lahko komunikacija preseže okvir oglaševanja: z izvirnimi idejami, povezovanjem in sodelovanjem je mogoče trajnost približati ljudem in jih spodbuditi, da postanejo del sprememb.

"Brez občin, šol, vrtcev, čebelarjev in vseh, ki so z nami posejali semena, danes ob slovenskih železniških progah ne bi cvetelo na tisoče sončnic. Ta nagrada je tudi njihova. Najlepše pri naši zgodbi je prav to, da jo ustvarjamo skupaj," je poudarila mag. Tanja Rotovnik.

 

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice, d.o.o.

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