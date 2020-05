Kampanja STO, ki vabi k dopustovanju doma: 'Zdaj je čas zate, moja Slovenija'

K oddihu in raziskovanju Slovenije prebivalce vabi tudi promocijski video, ki ga je STO pripravila v sodelovanju s fotografom Cirilom Jazbecem. Z njim spodbuja k obisku Slovenije kot dežele neokrnjene narave in edinstvenih doživetij, dežele, katere lepote lahko ponovno odkrivamo.

"Veseli me, da so kampanjo za svojo vzeli vsi ključne deležniki slovenskega turizma – mediji, ambasadorji, vplivni posamezniki in vse pomembne institucije na področju turizma," je dodala Pakova. STO tako počitnice doma spodbuja prek komunikacijskih orodij na družbenih omrežjih Feel Slovenia in na posebni pristajalni strani spletnega portala slovenia.info. Turistično gospodarstvo je prispevalo turistične pakete ter številne nagrade, prek svojih promocijskih kanalov pa kampanjo izvajajo tudi turistična podjetja in destinacije.

"Slovenija je presunljivo lepa in zelena, gostoljubna, varna destinacija z raznovrstnimi možnostmi za aktivni oddih na prostem. Idealna je za individualna doživetja, daleč stran od množic , " je ponudbo domačega turizma opisala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO). Sedanja situacija po njeni oceni predstavlja priložnost za še boljše spoznavanje svoje države, njene zgodovine, kulture in številnih zgodb destinacij po vsej Sloveniji.

Za ponedeljek napovedane odprave omejitev na področju gostinstva in turizma pomembno prispevajo k ponovnemu zagonu panoge v državi. "Sedaj, ko nastanitve in drugi ponudniki odpirajo vrata, želimo Slovence kot prve goste povabiti na počitnice v Slovenijo, na odkrivanje in spoznavanje svoje dežele , " je odločitev o kampanji pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak .

Slovenski turizem je namreč zaradi pandemije covida-19 utrpel veliko škodo, optimizem pa po oceni direktorice STO vlivajo rahljanje ukrepov in želja Slovencev po oddihu. "Zagotavljanje prijetne in hkrati varne izkušnje je osnovna naloga slovenskega turizma. Srčni ljudje pa bodo poskrbeli za edinstvena doživetja," je še prepričana.

Dodala je še, da smo v Sloveniji že vrsto let razvijali trajnostni turizem, zato si je ta pridobil ugled kot zelen, odgovoren in varen. "To je dobra popotnica na poti v okrevanje," je prepričana.

"Video je tudi poziv k optimizmu, skrbi za lokalno in domače ter medsebojni solidarnosti. Izpostavlja zaposlene v slovenskem turizmu, ki s pristno prijaznostjo in srcem gostom še naprej želijo nuditi varen in prijeten oddih ," je poudarila Pakova.

"Turizem bo deležen velikega padca, s tem bo povezan tudi obisk v naših gostilnah in restavracijah. Tudi sicer je bil domač gost prioriteta, v prihodnjem obdobju pa bo še toliko bolj pomembno, da bomo ponudbo v naših lokalih dodatno prilagodili domačemu trgu," je situacijo opisal predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Blaž Cvar .

"Letos absolutno stavimo na domače goste, ki so že tradicionalno in emotivno vezani na Bohinj, zato so za nas pomembni – stkali smo že nešteto trdnih vezi. Nagovarjali jih bomo z destinacijskim sloganom Samo en korak stran in nanj vezali doživetja, pričakovanja, dogajanje in ponudbo," je v sporočilu za javnost poudaril direktor Turizma Bohinj Klemen Langus .

Slovenski ponudniki turističnih nastanitev so morali sredi marca zaradi grožnje širjenja novega koronavirusa zapreti vrata, z 18. majem pa je država ukrep zaprtja za manjše nastanitvene obrate vendarle sprostila . Še naprej ostajajo precej tesno zaprte meje in ustavljen zračni potniški promet, zato bodo letos za slovenski turizem še posebej ključni domači gosti. Ti so lani doma ustvarili okoli četrtino vseh turističnih prenočitev.

"Ponosni smo na to, da so slovenski gostje naši najbolj zvesti obiskovalci in uporabniki bogatih programov za zdravje, sproščanje in v tem trenutku še posebej pomembnih programov za krepitev zdravja," je dejal direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauerin izpostavil nadgrajevanje že tako visokih standardov zdravja, higiene in dobrega počutja. "Pustite se presenetiti, podajte se na izlet ali na počitnice in se prepričajte o lepotah in dobrotah ter gostoljubju domačih ponudnikov," pa je pozval predsednik Turistične zveze SlovenijePavle Hevka.

"Slovenijo v zadnjem času predvsem tuji svetovni mediji prepoznavajo kot zelo atraktivno destinacijo, kar so spoznali tudi številni tuji turisti. Menim pa, da je sedaj odlična priložnost za nas, domače goste, da svojo domovino še bolje spoznamo," pa je menil direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo."V Sloveniji imamo veliko lepih in neodkritih krajev, številne skrite kotičke, lepo naravo, veliko možnosti preživljanja časa v naravi, odlično lokalno kulinariko in ne nazadnje gostoljubne ljudi. Poudarjanje tovrstnih vsebin bo domačim gostom namenjeno tudi v bodoče," je še dejal.