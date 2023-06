Veste, kaj označuje datum na živilih?

'Porabiti do' in 'uporabno najmanj do'

"Hrana, ki je ne zaužijemo, nosi s seboj odtis vseh predhodnih postopkov. Zmanjšuje količino razpoložljive hrane. Tretjina proizvedene hrane se ali izgubi ali konča med odpadki in negativno vpliva na okolje, družbo in gospodarstvo ter povzroča prekomerno porabo naravnih virov, tako vode kot obdelovalnih površin in energije," je opozorila Nahtigalova. To je ponazorila z nekaj primeri. Denimo, z eno samo zavrženo jabolko, "vržemo" stran tudi 70 litrov vode, z zavrženim hamburgerjem pa "zavržemo" kar 2400 litrov vode, ki smo jih porabili za proizvodnjo tega živila.

Evropske številke so še slabše. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat približno 10 odstotkov hrane, ki je na voljo potrošnikom v EU (v maloprodaji, gostinskih obratih in gospodinjstvih), konča v smeteh. Po drugi strani pa si 32,6 milijona ljudi vsak drugi dan ne more privoščiti kakovostnega obroka.

"V Sloveniji smo leta 2021 zavrgli 143.254 ton hrane. Delež užitnega dela v odpadni hrani se je po oceni Statističnega urada znižal za dve odstotni točki, in sicer s 40 odstotkov na 38 odstotkov. Največ (53 odstotkov) odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih, v gostinstvu in strežbi 28 odstotkov, v trgovinah z živili 10 odstotkov, najmanj (devet odstotkov) pa v dejavnosti proizvodnje hrane," je na predstavitvi evropske kampanje povedala Blaža Nahtigal z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Eden od pomembnih kriterijev pri nakupu živil je prav gotovo oznaka trajanja. Ste se kdaj vprašali, kakšna je razlika med oznako "porabiti do" in "uporabno najmanj do"? Oznaka "porabiti do" se nanaša na to, do kdaj je živilo še varno za uživanje. Običajno so s to oznako označena živila, ki so mikrobiološko hitro pokvarljiva. "In lahko po krajšem obdobju predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi. Zato po navedenem datumu niso več varna in jih ne smemo uživati, prepovedana je tudi njihova prodaja," je pojasnila predstavnica UVHVVR.

Oznaka "uporabno najmanj do" pa predstavlja datum, do katerega živilo ohrani svoje značilne lastnosti. Ponuja torej informacijo, koliko časa proizvajalec zagotavlja dobro kakovost živila, če ga seveda pravilno shranjujemo. "Živila s pretečenim datumom minimalne trajnosti lahko ostanejo v prodaji, kar pa mora biti jasno vidno in nedvoumno označeno. Ta so tudi po tem datumu varna za uporabo, če upoštevamo navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana," je pojasnila Nahtigalova.

Izpostavila je tudi, da datume določajo proizvajalci sami, ki se pogosto ne želijo ukvarjati s hrano po pretečenem roku trajanja. "Ugotovili smo, da različni proizvajalci različno označujejo istovrstne izdelke. To smo denimo ugotovili pri jogurtih," je dejala Nahtigalova.

Alergeni morajo biti označeni na vseh živilih

Za vsa živila je obvezno tudi označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti. Mnogi ljudje namreč trpijo zaradi alergij, ki jih povzročajo živila. Včasih so alergije tudi tako hude, da lahko ogrozijo življenje. Živila z neoznačenimi alergenimi sestavinami niso varna in ne smejo biti v prodaji.

Uradni nadzor spremljanja skladnosti označevanja alergenov in varnosti živil za skupine ljudi z alergijami in preobčutljivostmi izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Stanje na tem področju se je v zadnjem letu izboljšalo. Leta 2020 so med analiziranimi 147 vzorci odkrili, da so bili štirje vzorci neskladni oziroma trije odstotki vseh analiziranih vzorcev. Šlo pa je za neoznačene alergene žveplov dioksid, jajca, mleko in soja. Leta 2021 so analizirali 119 vzorcev, neskladnih je bilo šest vzorcev oziroma pet odstotkov. Neustrezno označeni oziroma neoznačeni so bili alergeni mleko, lešniki in jajca. Leta 2022 pa je bilo vseh 175 analiziranih vzorcev ustrezno označenih.