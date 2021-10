Kampiranje z Makito

Oprema za kampiranje

Kampiranje se lahko zelo hitro spremeni v nočno moro, če s seboj nimamo primerne opreme. Le-to nam nudi podjetje Makita, ki z veseljem poskrbi, da bo naš oddih kar se da brezskrben! Nudijo namreč široko izbiro pripomočkov, ki nam lahko olajšajo bivanje v naravi. So idealni, ko v bližini ni elektrike, saj delujejo s pomočjo akumulatorja, in so s tem prijazni tako do okolja kot sosedov. Zjutraj za dobro skodelico kave poskrbi njihov kavni aparat, za dobro glasbo ob kavi pa radio. Ljudje najraje kampiramo med poletjem, vendar lahko v šotoru zelo hitro postane vroče, zato si lahko bivanje olajšamo z akumulatorskim ventilatorjem in pa hladilno/grelnimi zaboji, ki poskrbijo, da bo naša pijača vedno dovolj hladna. Ker se dandanes zelo težko ločimo od telefonov in drugih elektronskih naprav, so pri Makiti poskrbeli tudi, da naši telefoni ne ostanejo prazni, s polnilnikom za telefon. Poleg tega imajo v ponudbi svetilke, za nočne pohode in odeje, saj ponoči lahko postane hladno. Običajno na kampiranje ne gremo zato, da samo sedimo v šotoru, pač pa, da smo čim bolj aktivni. Kolesarjenje, supanje, pohodi, plezanje, plavanje in še in še ... Pri Makiti z zračnimi tlačilkami poskrbijo, da vaša kolesa in supi ne bodo nikoli prazni.

Kje kampirati v Sloveniji?

Vsi vemo, da Slovenijo krasi čudovita narava in ravno zato lahko kampe najdete v vsakem delčku Slovenije, skupaj pa jih imamo okoli 117. Najdemo jih lahko v bližini vode, v gozdičkih in med vinogradi. Večina kampov ponuja več kot zgolj parcele za prenočevanje, saj se vedno več kampov odloča tudi za mobilne hišice in glamping nastanitve. Tako ponujajo vrsto aktivnosti, s katerimi si lahko popestrite dopust. Kateri kampi v Sloveniji pa so zelo obiskani?

- Gozd Martuljek (kamp Špik)

- Kranjska Gora (Natura Eco Kamp Kranjska Gora)

- Bovec (kamp Liza)

- Tolmin (kamp Siber)

- Kobarid (kamp Koren)

- Dolenjske Toplice (kamp Polje)

- Bled (kamp Bled)

- Lesce (kamp Šobec)

- Vipavska Dolina (kamp David)

- Bela krajina (kamp Kolpa)





Naročnik oglasa je Halder.